Ile Maurice: Motion de blâme - XLD - "Les caisses sont vides parce qu'on a gaspillé Rs 74 milliards"

Le leader de l'opposition a commencé en citant le rapport du Fonds monétaire international (FMI), qui demande au gouvernement d'introduire des mesures ciblées. L'auteur de la motion de blâme débattue au Parlement, hier, a enchaîné sur la démocratie, notamment parlementaire. "Si elle ne fonctionne pas, c'est la rue qui va s'exprimer. Le gouvernement doit accepter des débats certes conflictuels, mais civilisés." La flèche était adressée surtout au speaker. Xavier-Luc Duval (XLD) a d'ailleurs rappelé au même Sooroojdev Phokeer comment il a refusé deux motions par rapport au Covid-19.

Il a fait le procès du régime pendant 55 minutes et a indiqué que s'il a présenté une telle motion, c'est pour faire entendre la voix des Mauriciens désespérés. "Nous sommes dans une situation inédite et le seul outil qui m'appartient pour tirer la sonnette d'alarme, c'est d'exposer les problèmes de la population. Azordi, ansam tou pos vid."

Il accuse le gouvernement de ne rien faire pour aider les ménages parce que les caisses sont vides. "Pourquoi le sont-elles ? Parce qu'on gaspille l'argent public dans des projets inutiles. C'est une politique 'après moi le déluge'." Il cite le rapport du National Wage Council qui parle de 90 000 Mauriciens gagnant moins de Rs 11 000 par mois, soit 20 % de la population active, et le rapport de la Banque mondiale qui fait état de 16 % de Mauriciens vivant sous le seuil de pauvreté. Alors que le taux d'inflation dépasse les 11 % "alors que le ministre des Finances l'estime à 5 % - je ne sais pas d'où il a tiré cette information - et le PM à 8 %". Pour XLD, ceux au bas de l'échelle subiront l'inflation à 15% car dépensant davantage leur argent sur les denrées alimentaires dont le prix a grimpé en flèche. Il en a donné quelques exemples.

Le gouvernement peut mieux faire pour aider la population. Il cite la Contribution sociale généralisée (CSG). Depuis septembre 2020, la CSG a été introduite et au mois prochain cette contribution aura rapporté Rs 15 milliards au gouvernement. "Même si on accorde Rs 2 000 d'augmentation aux 275 000 personnes qui touchent une pension, l'argent de la CSG restera encore."

Quant aux subventions, le leader du PMSD les qualifie de ridicules car ne touchant que 300 produits sur 40 000 et 15 médicaments sur 4 800. "C'est le danger de la pénurie qui guette maintenant la population", selon lui, tout en rappelant que ce sont les étagères vides qui ont provoqué les émeutes au Sri Lanka. "Nous ne souhaitons pas cela à Maurice", tempère-t-il.

Au sujet des récents affrontements, justement, il a regretté qu'une personne ait été grièvement blessée par balle à Barkly. "Pourquoi il n'y a pas des balles en caoutchouc ou des canons à eau ?", déplorant que les policiers n'aient pas d'autre moyen de se défendre que "de tuer". En revanche, il a plaidé pour que les policiers soient mieux équipés.

Il est revenu aussi sur les nombreuses taxes sur les carburants qui ont même augmenté alors qu'elles avaient baissé dans plusieurs pays, "pour amortir le choc du marché". Parmi ces taxes, la contribution pour la construction d'une Oil Storage Facility à Mer-Rouge qui n'est toujours pas sortie de terre. "Cette taxe a rapporté plus d'un milliard et l'on n'a utilisé que Rs 50 millions. Où est passé le reste de l'argent ?"

L'occasion pour XLD de revenir sur les Rs 158 milliards dont la Banque de Maurice a été "délestée et qui l'ont fragilisée". Citant les conclusions du rapport de FMI qui vient de tomber, il demande au gouvernement d'écouter l'institution et de retourner les Rs 30 milliards de la Mauritius Investment Corporation (MIC) restants à la Banque de Maurice pour limiter les dégâts. Xavier Duval rapporte aussi que selon la firme comptable KPMG, les comptes de la MIC et par conséquent ceux de la Banque centrale seront qualifiés, c.-à-d. déclarés, non fiables.

Le leader de l'opposition rappelle également que Moody's a abaissé notre note et dit craindre, après les remarques de la Mauritius Bankers Association, que la note ne soit encore abaissée. Et que cela amènera une baisse dans les affaires. "Que nous restera-t-il dans notre économie ? On va vendre encore plus de terres, je suppose !" Il rappelle à l'occasion les milliards mis dans BAI, Safe City qui n'a rapporté que 200 contraventions et dont les autres fonctionnalités comme la reconnaissance faciale, la surveillance des excès de vitesse ne sont pas encore installées. "En tout, Rs 74 milliards gaspillées dans des projets y compris Côte-d'Or. J'ai demandé au gouvernement de reconsidérer certains projets non essentiels comme l'E-Passport, la nouvelle carte d'identité." Il n'a pas parlé du Dhruv et du Dornier. "Rs 110 milliards sont parties pour rembourser les dettes en 2020", dit XLD, reprenant le rapport de l'Audit. "On est sur la même voie que le Pakistan et le Sri Lanka qui ont eu affaire, il est vrai, avec la Chine... "

Concernant la corruption, XLD souligne que les enquêtes n'ont pas eu de suite. "Comment voulez-vous que la population fasse des efforts alors que les corrompus demeurent libres !" Il a cité les scandales du Sugar Insurance Fund Board, du Splashgate et du Molnupiravir, entre autres. Il a rappelé aussi l'absence de procèsverbal pour les 300 réunions du High-Powered Committee sur le Covid-19. "Mari mémwar sa! Pa bizin minit."

Le leader de l'opposition s'attaque alors au prétexte Covid qu'utilise le gouvernement pour renvoyer les élections, limiter le nombre de personnes aux rassemblements, etc. "Ce n'est pas pour 15 cas de Covid qu'on va nous empêcher de vivre ! Alors que l'on ne recense que peu de contaminations. Pourquoi maintenir les restrictions ? Ah oui, le délit du non-port du masque rapporte de l'argent."