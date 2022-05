Algérie: Une convention entre l'AND et l'incubateur "Moostadam" pour accompagner les porteurs de projets innovants

Alger — Une convention a été signée, mardi à Alger, entre l'Agence nationale des déchets (AND) et l'incubateur "Moostadam" dans le but d'accompagner les start-up et les jeunes porteurs de projets innovants en matière de valorisation et de recyclage des déchets, à partir de l'idée jusqu'à la concrétisation du projet.

La signature de cette convention qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le ministères de l'Environnement et le ministère délégué chargé de l'économie de la connaissance et des start-up intervient en marge d'une journée d'études sur l'assistance et l'accompagnement apporté par les incubateurs aux start-up en matière de valorisation des déchets.

La convention a été signée par le directeur général de l'AND, Karim Ouamane et le gérant de l'incubateur "Moostadam", Abdesselam Azizou, en présence de la ministre de l'Environnement, Samia Moualfi.

M. Ouamane a salué la convention qui se veut une opportunité offerte aux porteurs de projets innovants dans le domaine du recyclage des déchets pour concrétiser leurs idées sur le terrain et bénéficier d'une assistance technique spécialisée qui leur permettra de créer des start-up dans l'économie circulaire.

L'AND veillera à assurer un accompagnement technique à tous les projets des start-up par le biais des incubateurs de projets comme "Moostadam", a-t-il ajouté, soulignant que pour atteindre cet objectif des conventions similaires seront signées à l'avenir avec d'autres incubateurs.

Pour sa part, M. Azizou s'est félicité de cette initiative qui a réuni les secteurs public et privé, affirmant qu'à la faveur de cette convention l'AND mettra à profit toutes les informations et statistiques dont elle dispose pour accompagner les porteurs de projets, élaborer des plans d'affaires et réaliser des études de faisabilité.