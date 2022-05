Algérie: Une nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre les feux de forêts

Alger — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a annoncé mardi à Alger la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de prévention et de lutte contre les feux de forêt durant l'année en cours, une stratégie reposant sur le principe d'amélioration du dispositif opérationnel afin d'augmenter l'efficacité des interventions, réduire les feux de forêts et protéger les biens et les personnes.

S'exprimant lors d'une réunion consacrée à l'installation de la Commission nationale chargée de la protection des forêts pour l'année 2022, le ministre a précisé que cette stratégie ,adoptée par le ministère en août 2021, comprenait trois (3) axes principaux, liés à l'amélioration de l'identification du danger des feux de forêt, la réduction de leur nombre et l'augmentation de l'efficacité de l'intervention initiale.

Il s'agit, en outre, de la mise en place d'un dispositif opérationnel, composé de 401 tours de contrôle, 513 colonnes mobiles et 63 camions-citernes pour l'approvisionnement en eau à travers 3.261 points d'eau et 1.019 ateliers avec 9.481 agents mobilisés en cas d'extrême urgence.

Le ministre a souligné que le Gouvernement a renforcé l'ensemble des ressources humaines et matérielles, et a fourni tous les outils de l'intervention opérationnelle qui ont permis au secteur d'acquérir des moyens de prévention et d'intervention supplémentaires.

Fin 2021, la Direction générale des forêts (DGF) a bénéficié de 15 camions-citernes et de 80 camions légers pour la lutte contre les feux de forêt, ce qui a permis d'augmenter leur nombre à 240 camions et de renforcer les colonnes mobiles désormais au nombre de 30.

Le ministre a souligné la prise de nombre de mesures, dont notamment la nécessité pour la Commission de s'acquitter pleinement, en coordination avec les commissions de wilayas, présidées par les walis, de leur rôle de lutte contre le déclenchement des feux et de prévention conformément aux prérogatives qui leur sont dévolues, d'impliquer les citoyens à la contribution effective à l'alerte précoce et à l'intervention au niveau des foyers de feux et de mobiliser les comités de quartier à proximité des forêts.

Outre l'importance de renforcer la coordination avec l'Agence nationale de la météorologie, le ministre a également relevé la nécessité de travailler en étroite collaboration avec l'Agence spatiale algérienne (ASAL) pour exploiter et traiter les images capturées par le satellite, et utiliser les nouvelles technologies aux fins d'évaluer précisément les feux de forêt.

Il a insisté également sur la sensibilisation des agriculteurs et de tous les exploitants des richesses forestières à la nécessité de sécuriser leurs investissements et leurs produits, en vue de réduire les charges de l'Etat en cas d'éventuels incidents majeurs.

Les incendies déclarés l'été dernier dans 21 wilayas ont détruit plus de 100.000 hectares de forêts, causant la perte de plusieurs ressources agricoles et de nombreuses richesses animales, a rappelé le ministre.

Les victimes des incendies ont été prises en charge et des secours ont été apportés aux sinistrés, en application des instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, suite à quoi un total de 1200 éleveurs sinistrés ont bénéficié, au niveau des 10 wilayas concernées, d'une indemnisation de plus de 6.000 têtes.

Les éleveurs de volaille ont également été indemnisés en leur offrant des intrants biologiques et du matériel d'élevage, les apiculteurs par plus de 69.000 ruches et les agriculteurs propriétaires d'arbres fruitiers par plus d'un million d'arbres, selon le même responsable.

Dans le domaine de la réhabilitation du couvert forestier, le secteur a mis à la disposition environ 20 millions d'arbres forestiers, dont 11 millions ont été plantés depuis le 25 octobre 2021, afin de rétablir les espaces dégradés.