Sahara Occidental: Front Polisario - Près d'un demi-siècle de lutte pour la liberté

Alger — Le peuple sahraoui commémore, ce mardi, le 49ème anniversaire de la création du Front Polisario, représentant légitime du peuple dans sa lutte pour la libération.

Le Front populaire de Libération de la Saquia el Hamra et du Rio de Oro (Polisario), le seul et unique représentant du peuple sahraoui, reconnu par l'ONU, a été créé le 10 mai 1973 par un groupe de jeunes sahraouis.

Sa création donnera lieu à la cristallisation d'un nationalisme mature, qui devra affronter, avec très peu de moyens, les forces occupantes sur sa terre, en unifiant la lutte des Sahraouis.

En ce jour de célébration, le peuple sahraoui, ses représentants et ses dirigeants revisitent les succès diplomatiques et les victoires obtenues à la faveur de tant d'efforts et de sacrifices durant 49 ans de lutte.

Dans une déclaration rendue publique à l'occasion de cette commémoration, le Secrétariat général du Front Polisario a exprimé "sa fierté quant aux acquis obtenus par le peuple sahraoui dans divers domaines", appelant l'ensemble des Sahraouis à "unir leurs rangs pour faire face aux défis".

D'autre part, la date du 20 mai 1973, représente elle aussi une date historique pour les Sahraouis qui avaient décidé, ce jour-là, de prendre les armes pour arracher leur indépendance face à l'occupation d'abord espagnole et ensuite marocaine.

Le 20 mai, un groupe de Sahraouis avait décidé, sous la houlette du Front Polisario, d'attaquer le poste espagnol d'El Khanga, à l'est de la ville de Smara. Cette opération annonçait le déclenchement de la lutte armée dans le Sahara occidental. Elle a été menée sur la base des résolutions prises, dix jours plus tôt, le 10 mai, lors du congrès constitutif du Front Polisario qui avait décrété dans son texte fondateur que "c'est par le fusil que la liberté sera arrachée".

Pour le Front Polisario, " la période allant de 1973 à 1991 fut une période de grands acquis ( ) C'est une période que l'on peut qualifier d'âge d'or de la révolution sahraouie, et cela s'est traduit par les nombreux succès : les épopées de l'Armée populaire de libération sahraouie, l'établissement des institutions du mouvement et de l'Etat, les politiques d'alphabétisation, d'éducation et de santé pour tous". De même que "la diplomatie sahraouie a connu son apogée", avec notamment la reconnaissance internationale de la République sahraouie par plus de 80 Etats, et le fait que le Sahara occidental soit membre fondateur de l'Union africaine.

Les faits ayant marqué la période s'étalant de 1991 à 2020 sont le cessez-le-feu entre le Front Polisario et les autorités marocaines et l'arrivée de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental (Minurso).

Cependant, tous les efforts déployés par l'ONU "se sont heurtés à l'intransigeance de l'occupation marocaine". Résultat : l'ONU est devenu, déplore le Front Polisario, "incapable de jouer son rôle dans la région en raison du manque de volonté politique de la part de la partie marocaine".

Le 13 novembre 2020, le Maroc a violé le cessez-le-feu en ouvrant le feu sur des civils dans la région d'El-Gurguerat, ce qui a contraint le Front Polisario à annoncer la reprise de la lutte armée.

"L'annonce, le 13 novembre 2020, de la reprise de la lutte armée, a placé l'occupation marocaine et les Nations unies devant la réalité d'un peuple qui n'acceptait pas d'être privé de son droit à la liberté et à l'indépendance", assurent le Front Polisario dans sa déclaration.