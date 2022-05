Ile Maurice: Saisie de 269 kg de drogue - Un an après, l'enquête à moitié bouclée

2 mai 2021 : suivant la perquisition sur un terrain à Pointe-aux-Canonniers par les hommes de l'inspecteur Mohess, 296 kilos d'héroïne et de haschisch d'une valeur de Rs 3,4 milliards ont été saisis. Un an après, où en sommes-nous avec cette enquête de taille ? Y a-t-il d'autres suspects qui feraient partie de ce scénario tentaculaire ? Selon nos informations, oui, car c'est un réseau de distribution qui s'étend à travers l'île, chapeauté par des personnes spécifiques. Les enquêteurs sont sur le point de terminer leur investigation et ils sont confiants que d'autres têtes tomberont.

Cela avait été une saisie record pour l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU). Au fur et à mesure que l'enquête avançait, huit suspects ont été arrêtés par l'ADSU, soit les frères Ritesh et Niresh Gurroby, leur cousin Kishan Gurroby, le vigile Siwdanand Rawah, Kevin Joumont, Jean Lucandro Prudence Gros Samuel, Geoffrey Kurson et Josue Joey Stephano Jean Baptiste. Quant à Nitesh Gurroby, il a, lui, été arrêté pour blanchiment d'argent par l'ICAC.

L'ADSU a dépêché cinq détectives, des inspecteurs de police expérimentés, pour travailler sur ce dossier à la demande du DCP Bhojoo, le chef de l'ADSU, qui nous a confié : "Mes hommes n'ont pas lésiné sur ce dossier. Il y a du progrès, à la satisfaction de l'ADSU. Nous sommes à plus de 50 % dans l'enquête." Une demande a été faite pour obtenir des Judge's Orders afin d'avoir accès aux relevés téléphoniques des suspects auprès des compagnies de téléphone mobile. Un rapport a été compilé par l'IT Unit de la police sur les téléphones et ordinateurs saisis.

Les enquêteurs ont confronté quatre suspects d'après les images de CCTV et celles de Safe City dans la région de Pointe-aux-Canonniers. Ils faisaient partie du convoi de quatre véhicules utilisés pour transporter la drogue. Les confrontations de Ritesh et Niresh Gurroby, leur cousin Kishan Gurroby et de Kevin Joumont en présence de leurs avocats respectifs n'ont rien donné car ils ont préféré faire valoir leur droit au silence.

Les protagonistes

Une motion pour la remise en liberté de Ritesh Gurroby présentée fin mai

Ritesh Gurroby est représenté par Mᵉ Rama Valayden et Mᵉ Sanjeev Teeluckdharry. L'enquête à son sujet est complétée après plus de sept mois et plusieurs sessions d'interrogatoires, mais la police n'a pas encore examiné son portable ni fait de demande pour un Judge's Order afin de décrypter ses appels téléphoniques. Il est remand to jail. La motion pour sa remise en liberté sera présentée fin mai.

L'interrogatoire de Kevin Joumont sera confronté avec ceux des autres suspects

L'enquête sur Kevin Joumont est terminee à 75 %. L'officier de police est représenté par son avocat Mᵉ Jean Claude Bibi. L'analyse des relevés téléphoniques est terminée, mais son interrogatoire doit être confronté avec ceux des autres suspects pour savoir si tous les points de l'enquête corroborent ou s'il y a davantage de questions à poser.

Deux cellulaires retrouvés sur Niresh Gurroby, l'ADSU prolonge son investigation

Niresh Gurroby, représenté par l'homme de loi Mᵉ Raj Pentiah, est aussi appelé Le Capitaine et est considéré comme étant le cerveau de l'affaire. Où en sont les enquêteurs avec son interrogatoire ? Rien ne transpire de ce côté. Il a d'ailleurs un peu compliqué sa situation en prison ces derniers temps avec la saisie, en deux occasions, de cellulaires en sa possession, soit le 25 janvier alors qu'il était à Melrose et le 8 fevrier. Il a été transféré à La Bastille après sa deuxième tentative.