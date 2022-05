Congo-Kinshasa: Procès frères Balufu - Thierry Michel - L'audience renvoyée au 30 août

L'affaire qui oppose les deux cinéastes congolais au réalisateur belge accusé de plagiat pour son film "L'empire du silence" a été remise à la fin du mois d'août à l'audience marquant son ouverture, le 10 mai, au Tribunal de paix de la Gombe.

Absent pour des raisons médicales, Thierry Michel était représenté par ses avocats à l'audience publique du 10 mai au Tribunal de paix de la Gombe, à Kinshasa. Comme l'avaient annoncé à la presse les plaignants le week-end dernier, le réalisateur Gilbert Balufu Mbaye et son aîné Balufu Bakupa Kanyinda, producteur de son film "Congo ! Le silence des crimes oubliés", l'ouverture du procès a bel et bien eu lieu mais a été renvoyée au 30 août.

La démarche des frères Balufu visant la censure du dernier documentaire de Thierry Michel, "L'empire du silence", a pour finalité l'interdiction de sa diffusion en République démocratique du Congo. Convaincus du plagiat opéré dans ce film de "Congo ! Le silence des crimes oubliés", documentaire de Gilbert Balufu sorti en 2015, le producteur a de ce fait la demande de la copie du film incriminé afin de confronter les deux réalisations et prouver leur affirmation. Car, le réalisateur aurait " noté près de 80 éléments de comparaison " retrouvés dans celui du documentariste belge qui confirme son accusation après avoir suivi une de ses projections à Kinshasa en octobre dernier.

Alors que la partie congolaise affirme avoir fait sa demande, depuis près de cinq mois, la copie de "L'empire du silence" ne lui a toujours pas été envoyée. De son côté, la partie adverse déclare avoir déjà procédé à ladite comparaison. Une lettre ouverte lancée en ligne accompagnant une pétition signée par plusieurs associations de la société civile en faveur du film remis en cause renseigne l'opinion à ce propos. Ainsi donc, du côté du réalisateur belge, l'on souligne plutôt que " plusieurs analyses détaillées ont été faites par des experts congolais et belges, et par la société internationale d'auteurs SACD/SCAM dont font partie Balufu Bakupa Kanyinda et Thierry Michel ".

Cette démarche menée suite aux accusations formulées à l'encontre de ce dernier, lit-on dans la pétition, fait état de " l'absence totale de plagiat ou contrefaçon ". Et qu'en sus, il a été plutôt établi que " ce sont les frères Balufu qui ont utilisé, sans la moindre autorisation, de nombreuses images d'archives du film "Mobutu, roi du Zaire" de Thierry Michel, du film "L'Afrique en morceaux, la tragédie des grands lacs " de Jihan El-Tahri, mais aussi d'images de chaînes de télévisions et agences de presse et cela de manière totalement illégale ".

Par ailleurs, dans une communication, le cinéaste belge révèle que " Balufu Bakupa fait l'objet d'une mise en demeure par l'Agence Capa pour utilisation frauduleuse d'images d'archives, les images même qui sont communes à "L'empire du silence" et à son film ". Et, de son côté, dénonçant la procédure judiciaire en cours, Thierry Michel, de concert avec les Films de la passerelle, société productrice du film, a déposé plainte pour diffamation, devant les tribunaux belges et congolais.