Algérie: Bac 2022 - Début de l'élaboration des sujets des épreuves

Alger — L'opération d'élaboration des sujets des épreuves du baccalauréat (session juin 2022) a débuté, mardi au niveau de l'Office régional des examens et concours de Kouba (Alger), avec mise en quarantaine du staff en charge de cette mission pour une durée de 38 jours.

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a mis en avant l'importance de cette opération qui exige "de faire preuve de sens de responsabilité, de discipline et de concentration dans l'application du règlement intérieur et du protocole sanitaire".

Soulignant que la mission d'élaboration et d'impression des sujets des examens du baccalauréat "est assignée à des enseignants compétents et intègres ayant le sens de responsabilité", le ministre a appelé ces derniers à "faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans le choix des sujets des examens conformément au programme enseigné aux élèves en présentiel au cours de l'année scolaire".

L'un des superviseurs de cette opération a affirmé sa détermination et celle de ses collègues à "relever le défi pour atteindre l'objectif escompté, à savoir promouvoir le niveau du baccalauréat algérien et assurer sa crédibilité", ajoutant que la moyenne de travail de ces enseignants est de 12 heures/jour jusqu'au 16 juin prochain.

L'Office national des examens et concours (ONEC) a recensé plus de 700.000 candidats à l'examen du baccalauréat prévu entre le 12 et 16 juin 2022 au niveau de plus de 2500 centres d'examen à travers le pays.