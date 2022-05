Afrique: Covid-19 - Permettre aux vaccins produits en Afrique l'accès aux plateformes internationales d'acquisition et de distribution

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé mardi que les efforts déployés par l'Algérie et plusieurs Etats africains dans la lutte contre le Covid-19 étaient "une preuve édifiante" que l'Afrique possède désormais de "véritable atouts" dans ce domaine, insistant sur l'impératif de permettre aux vaccins produits en Afrique l'accès aux plateformes internationales d'acquisition et de distribution.

Dans une allocution lors d'un sommet restreint des Etats africains producteurs du vaccin anti-covid 19 sur le thème "Permettre aux vaccins produits en Afrique l'accès aux plateformes internationales d'acquisition et de distribution", lue par visioconférence par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, le président de la République a souligné que les "efforts déployés par l'Algérie et plusieurs Etats africains frères et les résultats concluants réalisés en dépit des complications de cette opération qui exige des équipements et des matériels modernes et de personnel spécialisé, sont la preuve édifiante que l'Afrique possède désormais de véritables atouts en matière de lutte contre la pandémie et la production de vaccins".

Assurant qu'il "s'agit d'un acquis non seulement pour notre continent mais pour le monde entier", le Président Tebboune fera remarquer qu'il "s'agisse de la pandémie actuelle ou autre danger similaire à l'avenir, nos partenaires internationaux doivent saisir qu'ils ont un grand intérêt dans la réussite de l'Afrique dans ce domaine et sa capacité à apporter une contribution significative à l'avenir face à toute pandémie menaçant l'humanité à l'instar de la pandémie de coronavirus".

Le Président Tebboune a relevé, dans ce cadre, la nécessité pour les Etats africains de "lever les obstacles et permettre un transfert de technologie en vue d'atteindre une meilleure diversité en termes de production de vaccins et d'autres fournitures médicales".

Il s'agit aussi de "soutenir les pays africains en matière de formation d'experts et de spécialistes", et "permettre aux vaccins produits en Afrique l'accès aux plateformes internationales d'acquisition et de distribution, à travers la levée des obstacles qui entravent l'émission des autorisations nécessaires par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour l'exportation, la vente et l'utilisation des vaccins produits au niveau du continent", a ajouté le Président Tebboune.

"Dans l'attente du rôle de l'Agence africaine du médicament qu'il convient de redynamiser, en vue d'une meilleure coordination de nos efforts et pour la défense de nos intérêts au niveau international, nous sommes aujourd'hui appelés, au vu des défis auxquels nous faisons face dans nos transactions extérieures, à consolider la concertation et la coopération en œuvrant de manière unifiée à atteindre l'efficacité escomptée", a-t-il fait observer.

Et le Président Tebboune de rappeler l'importance "d'inviter le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC-Afrique) à faire entendre la voix de l'Afrique auprès des organisations internationales spécialisées et des plateformes internationales d'acquisition et de distribution, à travers la tenue de discussions sérieuses avec elles, en coordination avec les pays africains producteurs de vaccins".

Par ailleurs, "nous devons poursuivre les efforts pour réaliser l'autosuffisance en matière de production des vaccins au niveau africain, et ce, à la faveur de l'adoption d'une politique unifiée favorisant la consommation locale des quantités produites, dans l'objectif de consolider et de développer l'industrie continentale", a-t-il encore affirmé.

Le Président Tebboune a rappelé également les efforts consentis par l'Algérie pour faire face à cette pandémie, "défi relevé par l'Algérie qui a lancé l'opération de production effective du vaccin CORONOVAC en comptant principalement sur ses capacités humaines et matérielles et en collaboration avec le partenaire chinois SINOVAC".

Le président de la République a appelé les Etats africains à tirer les leçons et les enseignements nécessaires de la crise sanitaire actuelle et ses nombreuses retombées négatives pour "la préservation de notre sécurité sanitaire et l'appropriation des facteurs de souveraineté sanitaire au niveau continental".

Il a rappelé au terme de son allocution "l'attachement constant de l'Algérie aux principes de solidarité, d'intégration et de destin commun, et sa disponibilité à contribuer à tout effort conjoint visant le renforcement de nos capacités collectives et l'immunisation de notre continent contre les risques des épidémies, tout en veillant à éviter les disparités et la marginalisation dont il a été victime au début de la pandémie actuelle, en matière de répartition inéquitable d'équipements médicaux, de médicaments et de vaccins".

A noter que M. Lamamra a représenté le Président Tebboune aux travaux de ce sommet qui a vu la participation du président en exercice de l'Union Africaine (UA), Macky Sall, président de la République du Sénégal, les représentants de la Commission de l'UA, de nombreux chefs d'Etats africains ayant lancé véritablement les opérations de production des vaccins à l'instar de l'Algérie, l'Afrique du Sud, Ghana, Rwanda, l'Ethiopie et autres ou ceux qui se préparent à cette démarche.

A pris part également aux travaux du sommet restreint, le président français, Emmanuel Macron en sa qualité du président en exercice du Conseil de l'Union européenne, et ce, dans le cadre de la coopération et la coordination UA-UE.

Les délibérations ont porté sur les voies et moyens permettant de dépasser les entraves se dressant face au renforcement de l'opération de production des vaccins au niveau africain et leur commercialisation au sein du continent et à l'échelle internationale.