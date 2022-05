Algérie: Forte pénétration des produits algériens dans le marché africain dès juillet 2022

Mostaganem — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé, mardi à Mostaganem, que les produits algériens entreront "en force" dans les marchés de la zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) à compter du 1er juillet prochain.

Lors d'une rencontre avec la presse en marge d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya, le ministre a déclaré que "l'Algérie s'apprête à entrer en force dans le cadre de la Zlecaf qui regroupe 54 pays à compter du premier juillet prochain".

"En parallèle, le gouvernement œuvre à valoriser et promouvoir les produits nationaux afin de les faire circuler dans les différentes régions du pays pour remplacer les produits importés et trouver les opportunités d'exportation", a encore souligné M. Rezig.

Au cours de cette visite, le ministre a inauguré un nouveau siège pour l'annexe locale du Centre national du registre du commerce (CNRC), appelant à encourager les jeunes à s'engager dans des activités commerciales mobiles, en particulier dans les zones rurales et reculées, et à s'engager dans l'activité d'exportation, qui est devenue "l'inscription la plus facile au registre du commerce".

Lors de l'inspection du complexe industriel "Adouane des produits chimiques" dans la zone industrielle de Fornaka, M. Rezik a appelé à multiplier les opérations d'exportation, soulignant que cet opérateur économique, qui a investi près de 125 millions de dollars dans les wilayas de Mostaganem et Tlemcen, a pu entrer dans de nombreux marchés européens et asiatiques.

Le ministre a également inspecté un des complexes industriels spécialisés dans les industries alimentaires situé à Salamandre, confirmant la disponibilité de divers produits de pâtes, car les différentes unités de cet opérateur économique peuvent couvrir les besoins de 45 wilayas et assurer l'abondance de divers produits.

M. Rezig a également visité les différents stands du salon régional de l'exportation du produit local, organisé depuis lundi à Mostaganem, saluant la nouvelle dynamique adoptée par les opérateurs économiques, notamment après avoir levé des obstacles qui bloquaient leurs projets et accordé plusieurs facilités pour les accompagner dans la production, la commercialisation et l'exportation du produit national qui possède des spécifications de qualité et de fortes opportunités de concurrence dans les marchés étrangers.

Ce salon de trois jours, organisé par la chambre de Commerce et d'industrie "Dahra" de Mostaganem et la direction de wilaya du Commerce sous l'égide du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, enregistre la participation de 65 exposants.