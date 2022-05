Congo-Kinshasa: Tournant décisif signé Félix Tshisekedi - Cour Constitutionnelle - Dieudonné Kamuleta Badibanga aux commandes !

Magistrat de carrière. Ancien Conseiller à la Cour de Cassation. Dieudonné Kamuleta Badibanga, nommé juge à la Cour Constitutionnelle le 17 juillet 2020, est, depuis hier, mardi 10 mai 2022, le tout nouveau Président de cette plus Haute Instance Judiciaire de la RD.

Congo. Ainsi, succède-t-il à Kaluba, un autre Dieudonné qui, en dépit de ce qu'il considère, lui, comme procédure viciée, a été, enfin, évincé de son piédestal à la suite d'un tirage au sort. Et, pourtant, dans un communiqué officiel, M. François Aundja Isia wa Bosolo, Greffier en Chef, tout en répondant aux instructions du Chef de l'Etat, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, contenues dans une lettre de son Directeur de Cabinet n°1038 du 6 mai, invitait tous les membres du Céans à cette séance de tirage au sort en vue de la désignation d'un membre par groupe concerné, conformément aux dispositions de l'article 158 alinéa 4 de la Constitution et de l'article 6 alinéa 2 de la Loi Organique portant création, organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

Etau:

Hier, en effet, alors que tout était indiqué que tous les membres étaient d'accord avec la procédure ainsi enclenchée, la plus grande protestation est venue plutôt de l'Office de Dieudonné Kaluba qui, à son corps défendant, subodorait déjà son départ alors qu'il dénonçait, en même temps, une série de vices de forme et de fond.

Mais, cette résistance n'aura pas eu gain de cause face à l'esprit et à la lettre du Communiqué Officiel du Greffier en Chef faisant allusion aux instructions du Chef de l'Etat, le Magistrat Suprême, auxquelles nul n'a ni le droit de s'opposer, ni le toupet d'entortiller la vision en la matière.

Dieudonné Kaluba, pris dans cet étau se resserrant de plus en plus autour de son cou au risque de lui coûter un peu plus cher qu'un simple abandon de poste, a dû subir les frais de cette volonté clairement affichée, pour le Président de la République, d'opérer un changement en profondeur dans la magistrature dont la Cour Constitutionnelle est, du moins pour l'instant, la première Instance judiciaire à servir de modèle pour cette opération allant dans le sens d'une opération "manu pulite". Mais, Kaluba n'était pas seul. Car, M. Prince Funga, un autre juge constitutionnel, est, lui aussi, parti au même moment et dans les mêmes circonstances que lui.

Que leur reproche-t-on ?

Cette situation enregistrée à la Cour Constitutionnelle est perçue comme une action salvatrice par les uns alors que les autres, à l'instar de Delly Sesanga, le Président de l'Envol, parlent, par contre, d'un recul des efforts engagés jusqu'ici dans l'œuvre de la construction d'un Etat des Droits en RD. Congo.

Certains vont jusqu'à s'ingénier à trouver dans les affaires de Matata, de Kamerhe et consorts quelques explications aussi loufoques que saugrenues dans les visées ayant entouré cette nouvelle mutation d'hommes à la tête de cette Institution.

Or, en réalité, nul n'a ni les preuves, ni les vrais soubassements des instructions que le Chef de l'Etat a données au Greffier en Chef au sujet de ce tirage au sort qui, aujourd'hui, a déplumé Dieudonné Kaluba et son colistier Prince Funga.

Et après ?

D'ailleurs, à ce propos, selon des bribes d'informations glanées dans les hautes sphères de l'actuel régime, bien d'autres têtes couronnées qui n'ont pas fait preuve de beaucoup d'habileté, ni de dextérité dans l'exercice de leurs fonctions, vont, très prochainement, tomber.

Donc, les autres juridictions dont la Cour de Cassation et, même, le Conseil d'Etat, qui sont dans les viseurs, n'échapperont pas à ce couperet annonciateur d'un tournant, visiblement, décisif.

"Félix Tshisekedi y tient !". Vivement le nettoyage des écuries d'Augias tant réclamé partout !