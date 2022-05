Congo-Kinshasa: Résignation - Faut-il réveiller E. Kant pour inventer un système de répressions contre la corruption en RDC ?

opinion

Les élections de gouverneurs ont mis à nu l'ampleur du cancer holistique qui gangrène tous les systèmes sociaux congolais. Résignation, les pouvoirs publics ne font rien, les opposants et sociétés civiles non plus .Tout se passe comme si ce fait social est intégré dans les systèmes des valeurs de notre pays ! Il ne reste qu'à l'intégrer dans nos lois, au lieu de demeurer dans l'hypocrisie collective. Ni marche des opposants, ni intervention des procureurs, ni encore moins du procureur général .Silence et aveu de faiblesse indiscutable.

On est, en fait, rentré dans l'état de nature sans le savoir. C'est une jungle !!! La circulation de centaines ou de millions de dollars pour devenir gouverneur n'a épargné aucune province congolaise mais les normes sociales que sont le droit (la plus contraignante officiellement), l'éthique et la morale se taisent : anomie mortifère ?

Sommes- nous encore une société des hommes ou des animaux .On est rentré dans l'état de nature : J. Locke trouve là raison sur Jean-Jacques Rousseau pour qui, le retour à l'animalité ne serait plus possible car la loi (issue du contrat social) en tant qu'expression de la volonté générale assurera la protection de tout citoyen.

En RDC, les lois sont là mais les faibles financièrement ont reçu une gifle au su et au vu de tout le monde : silence absolu ou aveu de faiblesse ?

Où est le Léviathan cher à Hobbes ? On est en pleine jungle .Que les appareils répressifs de l'Etat (L. Althusser) cessent de faire semblant d'exister avec indignation sélective.

J'ai honte d'être congolais.

Je donne raison aujourd'hui aux compatriotes qui ont changé des nationalités, en refusant de rentrer au pays !

Que Patrice Lumumba revienne !