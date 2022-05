Afrique: Face aux investisseurs miniers au Forum Indaba Mining Investing 2022 - Sama Lukonde - "La RDC n'est cependant explorée approximativement qu'à 19% de ses potentialités"

"En conclusion, que devons-nous retenir de Mining Indaba 2022. Pour moi, c'est un engagement clair qui est pris par les Chefs d'Etat et de Gouvernement sur le besoin de mettre en commun nos efforts sur le développement des chaines de valeur dans le secteur minier pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Je lance ici une invitation à tous ceux qui veulent nous accompagner dans les investissements dans plusieurs secteurs de développement des projets dans notre pays. Je formule le vœu de vous voir visiter très prochainement la République Démocratique du Congo pour y découvrir non seulement les ressources minérales, mais aussi les richesses culturelles, touristiques ainsi que l'hospitalité légendaire de son peuple... La République Démocratique du Congo n'est cependant explorée approximativement qu'à 19% de ses potentialités. C'est la raison pour laquelle une intensification de la recherche géologique et minière s'avère indispensable. Cela a conduit le Gouvernement à planifier une meilleure valorisation des ressources minérales pouvant aller jusqu'à la certification de leurs réserves ", a souligné Sama Lukonde Kyenge, Premier Ministre de la RDC, à la Tribune de la 25ème édition du Forum Indaba Mining Investing 2022. C'était hier, mardi 10 mai 2022, à Cape Town, en Afrique du Sud.

Tableau sommaire du potentiel minier de la RDC:

Ouvert depuis ce lundi 9 mai 2022, le Forum Indaba Mining accueille quelques Présidents des pays africains et des investisseurs miniers, prêts à s'engager dans tout projet minier au grand bénéfice des économies et des peuples africains.

En effet, au nom du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de tout son Gouvernement, Sama Lukonde a tout d'abord remercié le Président Sud africain Cyril Ramaphosa pour son hospitalité et a salué la présence à ces assises de quelques Chefs d'Etats notamment le Président Zambien et celui du Botswana. Il a aussi remercié les organisateurs de cette édition 2022 du Forum Indaba Mining investing qui a été retardée à cause de la pandémie de Covid-19.

Dans son speech, devant plusieurs opérateurs économiques du secteur minier et des acteurs de la société civile du secteur, le Chef du Gouvernement congolais a passé au peigne fin le potentiel minier dont regorge la République Démocratique du Congo avant de présenter les opportunités qu'offre le pays aux opérateurs économiques du secteur des Mines à qui il a par ailleurs lancé solennellement une invitation à venir investir au Pays.

" Point n'est besoin de vous rappeler que les dites assises permettent à nos différents pays, de présenter les opportunités de leurs secteurs miniers respectifs ainsi que leurs activités annexes et connexes. La République Démocratique du Congo porte une espérance planétaire, non seulement dans le secteur minier mais aussi celui de l'environnement dont elle est bien consciente. Les ressources minérales dont regorge la RDC sont nombreuses et diversifiées, facilement accessibles, pour plusieurs sites et exploitables. Elles métaux de base, métaux ferreux et non ferreux, les substances minérales précieuses et semi précieuses, des minéraux industriels, des pierres de couleur ainsi qu'une variété des ressources énergétiques ", a déclaré Jean-Michel Sama Lukonde.

A en croire le Premier Ministre, le Congo Kinshasa n'est pas encore totalement exploré. " La République Démocratique du Congo n'est cependant explorée approximativement qu'à 19% de ses potentialités. C'est la raison pour laquelle une intensification de la recherche géologique et minière s'avère indispensable. Cela a conduit le Gouvernement à planifier une meilleure valorisation des ressources minérales pouvant aller jusqu'à la certification de leurs réserves ", a souligné Sama Lukonde.

Production minière en pleine croissance:

Le Premier Ministre a par ailleurs salué l'évolution positive de la production minière en RDC depuis quelques années, une situation qui place le pays en bonne position notamment en ce qui concerne la filière cupro-cobaltifère où il a été observé une augmentation de la capacité de production minière de cuivre de 276% pour la période de 2010 à 2020. Cette capacité, a-t-il souligné, est passée de 435 mille tonnes à environ un million sept cent mille tonnes et pourrait atteindre deux millions trois cent mille tonnes en 2024.

" Cette évolution positive permet à la République Démocratique du Congo d'occuper le 4ème rang mondial des pays producteurs du cuivre, derrière le Chili, le Pérou et la Chine ", a révélé le Chef du Gouvernement avant de souligner la nécessité de s'assurer que cette position qu'occupe le pays impacte positivement le niveau de vie des compatriotes.

Le Premier Ministre Sama Lukonde ne s'est pas non plus empêché de vanter les performances de la République Démocratique du Congo en ce qui concerne l'amélioration de la qualité des exportations du cuivre. Et en ce qui concerne le Cobalt, il a rappelé à l'assistance la position de premier producteur qu'occupe la RDC qui en possède le potentiel le plus important au monde.

Tout aussi, le Chef du Gouvernement a-t-il rassuré les potentiels investisseurs dans le secteur minier présents à Indaba quant aux efforts que fournit par son équipe pour la transparence et la bonne gouvernance en matière des Mines notamment à travers la publication des contrats miniers, des résumés des études d'impact environnemental et social, des noms des propriétaires réels ainsi que des rapports périodiques.

Concluant son speech, le Premier Ministre a souligné la nécessité d'une mise en commun des efforts sur le développement des chaînes de valeur dans le secteur minier pour améliorer les conditions de vie des populations.

" Je lance ici une invitation à tous ceux qui veulent nous accompagner avec des investissements dans plusieurs secteurs de développement des projets dans notre pays. Je formule le vœu de vous voir visiter très prochainement la République Démocratique du Congo pour y découvrir non seulement les ressources minérales mais aussi les richesses culturelles, touristiques ainsi que l'hospitalité légendaire de son peuple ", a-t-il conclu.

Arrivé en Afrique du Sud depuis le dimanche soir, le Premier Ministre est à la tête d'une forte délégation des membres de son gouvernement dont le Ministre des Mines, le Ministre du Numérique et celui de la Communication et Médias. " Evolution du secteur minier africain : investir dans la transition énergétique, l'ESG et les économies " est le thème central de ce Mining Indaba de cette année.