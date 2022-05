Congo-Kinshasa: "Viol comme arme de guerre" - Unikin - Toutes les vérités du Dr. Denis Mukwenge

"La seule raison qui peut faire qu'un élève se batte, c'est lorsqu'on insulte sa mère. Je suis pacifiste mais dans mon enfance, insulter ma mère, c'est soit vous êtes plus fort que moi et j'accepte d'être battu ou alors on règle des comptes. Que la femme, non seulement, a une place de choix dans nos cœurs mais aussi elle symbolise une société". Telles sont les paroles du prix Nobel de la Paix 2018, Dr Denis Mukwenge, prononcées le 2 mai 2022 au cours d'une grande conférence scientifique au sein de l'Université de Kinshasa.

En présence de Modeste Bahati Lukwebo, le président du Senat ; Fabrice Puela, le ministre de droits humains ; Jean-Jacques Muyembe, le coordinateur de l'INRB ; Jean-Marie Kayembe, le recteur de l'Université de Kinshasa ; les membres du comité de gestion, le membre du corps académique et administratif de l'Unikin, les professeurs, les étudiants et les élèves. Sous le thème de " le viol comme arme de guerre ".

Dans une ambiance très chaleureuse et conviviale, le professeur Jean-Marie Kayembe, recteur de l'Unikin, a souhaité la bienvenue au Prix Nobel congolais et à tous les participants venus de divers horizons. Avant d'aborder la problématique du viol, le Dr Denis Mukwenge, plein d'émotions, a remercié les organisateurs de cette conférence, et a apprécié l'accueil qui lui a été réservé à l'Unikin.

Le sujet sur le viol comme arme de guerre, a introduit le réparateur de femmes Dr Denis Mukwenge, est un sujet grave mais qui nécessite à ce que les gens puissent prendre connaissance et conscience de la gravité de cette question pour s'engager car, "la solution ne viendra ni de politiciens seulement, ni des ONG, ni de l'extérieur mais viendra aussi de tous les travaux scientifiques que vous allez conduire dans cette université pour comprendre la complexité de cette question et de pouvoir apporter des solutions adéquates".

Il a précisé, par ailleurs,- que la question des violences sexuelles liées aux conflits n'est pas récente. Elle date de plusieurs années, et ces violences constituent un fléau qui se répand dans tous les conflits contemporains. Concernant l'Est de la République, ce chirurgien de renommée internationale a affirmé que les viols que subissent les femmes sont méthodiques, massifs et systématiques pour causer non seulement du tort aux victimes mais aussi à leurs communautés(... ), et ces viols offrent un espace à une guerre à moindre coût qui, par conséquence, entraine des déplacements massifs des populations, la réduction démographique (destruction des organes génitaux des femmes, VIH, IST), la destruction de la capacité économique (pillages des ressources naturelles), la destruction du tissu social (perte d'identité).

Pour y faire face, le docteur Denis Mukwenge ensemble avec sa fondation Panzi, aident les survivantes de ces violences sexuelles, à l'hôpital général de Panzi où il est Médecin Directeur, en organisant une prise en charge holistique médicale, psychologique, socioéconomique et légale. Ils offrent également des formations et des programmes de réinsertion pour les victimes.

Pour clore ses propos, " le réparateur des femmes" a plaidé pour une justice transitionnelle car, selon lui, ceux qui sont à la base de ces viols ne sont pas inconnus, leurs noms sont repris dans le rapport mapping. " Il n'y a pas de réconciliation sans justice ". "À l'instar de tous les peuples, le peuple congolais a droit à la vérité, à la justice, à la mémoire et aux réparations ", a-t-il conclu.

Signalons que le Dr Denis Mukwenge et l'Unikin, à travers son département de Gynécologie obstétrique de la faculté de Médecine, ont convenu mardi 03 avril 2022 à travailler en partenariat pour renforcer la généralisation de la prise en charge de cas des fistules en RDC.