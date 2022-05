Congo-Kinshasa: Tête-à-tête à Cape Town - Sama Lukonde et Cyril Ramaphosa tablent sur le renforcement de la coopération économique entre les deux pays

Après son intervention du Haut de la Tribune du Forum Mining Indaba 2022, le Premier Ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a été reçu en audience, ce mardi 10 mai 2022 à Cape Town, par le Président Sud africain, Cyril Ramaphosa.

A en croire le Ministre de la Communication et Médias, Porte du Gouvernement de la RDC, il était question, au cours de ces échanges, de l'amélioration et du renforcement de la coopération économique entre la République Démocratique du Congo et l'Afrique du Sud notamment, en ce qui concerne la mutualisation des efforts pour le développement des chaînes de valeur dans le secteur minier afin d'améliorer les conditions de vie des populations.

"Il y a quatre pays qui sont à l'honneur. La République Sud africaine, la République zambienne, le Botswana et la République Démocratique du Congo. Au-delà du discours qui a été fait ce matin par le Premier Ministre qui a salué la bonne collaboration entre la RDC et ses différents pays, il y a des contacts bilatéraux que le Premier Ministre a engagés depuis hier. Il a échangé avec le Président du Botswana spécifiquement sur les possibilités de collaboration pour ce qui concerne le diamant parce que vous savez que le Botswana s'est beaucoup développé dans le secteur de diamant.

Aujourd'hui, avec le Président Sud africain, au-delà des liens politiques qui sont forts depuis bien des années, il est question de voir comment on peut renforcer la coopération économique entre les deux pays. C'était ça l'objet des discussions. Il y a cette idée de la chaîne de valeur, de la mutualisation des efforts. Il est question de voir avec la Zambie, comme nous sommes les deux pays grands producteurs du cuivre et du cobalt, comment parler de la même voix. C'est possible de le faire avec le Botswana avec la filière du diamant, avec l'Afrique du Sud aussi pour le marché, les opportunités. Vous savez qu'en termes des investissements économiques, l'Afrique du Sud est très implantée en RDC ", a confié à la presse le ministre Patrick Muyaya Katembwe.

Rappelons que le Premier Ministre Sama Lukonde séjourne en Afrique du Sud depuis dimanche soir dans le cadre du Forum Mining Indaba/2022.

Ces assises sont placées sous le thème " Evolution du secteur minier africain : investir dans la transition énergétique, l'ESG et les économies ".

Ce matin, dans son allocution devant toute l'assistance, le Chef du Gouvernement congolais a présenté les enjeux et opportunités d'investissement dans le secteur minier en RDC. Il a notamment appelé les potentiels investisseurs à venir en RDC.