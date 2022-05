Congo-Kinshasa: Le MNCL salue l'accord signé entre le pays et le groupe Ventora

Mouvement National des consommateurs lésés, plateforme de la société civile, militant pour les droits socioéconomiques des congolaises et congolais a organisé le lundi 09 mai 2022 une conférence de presse sur l'accord signé entre l'État congolais et le Groupe Ventora de l'opérateur économique Dan Gertler. Lors de la déclaration faite au Centre d'Etudes pour l'Action Sociale, Cepas, le mouvement National des consommateurs lésés a tenu à rappeler au Gouvernement l'importance du respect des accords à l'amiable.

À l'issue de la table ronde organisée par la Présidence de la République du 13 au 14 avril 2022, le Mouvement National des Consommateurs Lésés avait émis des réserves pour signer la déclaration commune des organisations de la société civile. Pour Joël Lamika, Représentant du Mouvement National des consommateurs lésés, c'était parce que le contenu de l'accord n'était pas rendu public.

Après échange avec toutes les parties prenantes, les experts, les juristes, les politiques et Ayant pris connaissance de l'accord, sans en disposer en dure ou en électronique à cause de son caractère confidentiel tel que convenu par les deux parties signataires, le mouvement croit " sincèrement, que son application effective, sera bénéfique pour le peuple congolais qui vit encore dans la quête du pain quotidien".

Le mouvement encourage par ailleurs "le Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de récupérer et de protéger le patrimoine national, jadis tenu par quelques opérateurs économiques nationaux et internationaux".

Joël Lamika, pense que le respect des accords à l'amiable est" une manière de véhiculer l'image d'un bon climat des affaires dans le pays". Pour lui, le fait que le groupe Ventora ait restitué au pays les actifs miniers et pétroliers "est plus qu'une victoire pour la République Démocratique du Congo".

A en croire le Représentant du Mouvement, "Le MNCL encourage vivement les autorités à ne pas hésiter, comme elles l'ont promis, de rendre public ledit accord pour des raisons de transparence, et afin de lever toutes suspicions le présentant comme étant désavantageux pour le peuple congolais".

Lettre au Chef de l'Etat et au gouvernement:

Compte tenu des enjeux géostratégiques, de la situation socioéconomique et sécuritaire de la République Démocratique du Congo, le mouvement National des consommateurs lésés a tenu à formuler des recommandations au Président de la République, aux Gouvernements ainsi qu'à la société civile.

Au Président de la République, le mouvement recommande, La poursuite de ce processus de récupération de tous les actifs auprès d'autres groupes miniers, pétroliers et même forestier jugés déséquilibrés et moins avantageux pour le pays. Notamment ceux cités dans le rapport du Groupe d'Experts de l'ONU (2002) et le cas de Tenke Fungurume Mining, Banro, Sicomines et tant d'autres ; L'examen minutieux des cas supposés de bradage de nos ressources par Sicomines, CHEMAF, MMG, SAKIMA-DITHER, Congo Ressources etc. ; Le respect des autres règlements à l'amiable obtenus avec d'autres firmes, notamment celui avec Dig Oil.

Par conséquent, ne pouvant pas accorder l'ordonnance Présidentielle à la société Dig Oil, société de Droit Sud-Africain, cette dernière a bénéficié d'une condamnation à l'encontre de l'État congolais à hauteur de 619 millions de dollars. Selon le mouvement National des consommateurs Lésés, Aujourd'hui, le pays court le risque de voir ses avoirs saisies à l'international par cette société qui, bénéficie à ce jour de l'exequatur dans trois pays notamment la France, la Belgique et les USA. Ce qui, selon le mouvement, représente un préjudice énorme pour l'image du pays au regard du climat des affaires.

Au gouvernement, la remise au Ministère des Mines des actifs récupérés auprès du Groupe Ventora via le Cadastre minier. Et au Ministère des hydrocarbures pour un traitement conforme à la loi ; Le respect strict des lois sur les procédures des marchés publics sur les partenariats publics-privés (PPP). Joël Lamika estime que " le Congo doit arrêter d'être cette jungle économique où les firmes internationales peuvent venir, piller légalement et partir paisiblement " ; La mise sur pied d'un mécanisme réglementaire pour la rétribution des gains aux négociateurs comme cela est d'application pour les aviseurs dans les régies financières, pour les Inspecteurs de l'Inspection Générale des Finances et au niveau international (une quotité du pourcentage prédéfinie par les textes réglementaires) ; la mise en place d'un Comité de suivi inclusif et pluriel, chargé notamment, du suivi de l'exécution de l'Accord signé entre le Gouvernement et le Groupe Ventora ; de la mise en place effective d'un cadre interactif entre la Société civile et la Présidence de la République ; d'assurer la permanence d'une réflexion sur l'amélioration de la gouvernance du secteur des ressources naturelles, notamment la récupération d'autres actifs et la révision des contrats déséquilibrés.

Aux organisations de la société civile, le mouvement national des consommateurs lésés leur demande de continuer à travailler activement pour la bonne gouvernance de la République Démocratique du Congo et de faire preuve d'exigence dans l'exercice du contrôle citoyen de l'action publique ; de continuer à militer pour que les richesses naturelles de la RDC soient réellement bénéfiques pour les populations congolaises ; de travailler en synergie avec l'État congolais pour l'amélioration des vies de nos populations et non d'être à la solde des forces étrangères qui se battent pour leurs intérêts économiques en RDC ; de ne pas faire d'acharnement improductif pour les intérêts de la RDC sur des cas devenus emblématiques, obéissants à des projets sombres des différents bailleurs de fonds ;D'arrêter toutes formes de manipulation pour justifier l'obtention des fonds, alors qu'il est possible de travailler dans la vérité et dans l'intérêt de nos populations sans prendre en otage le bon sens commun ; que le Congo soit toujours au centre de toutes les actions, Peu importe les divergences entre société civile, que l'intérêt supérieur du Congo soit au-dessus de nos intérêts égoïstes.

Le mouvement national des consommateurs lésés laisse entendre que les questions relatives aux richesses naturelles, spécifiquement celles des mines, sont hautement stratégique et relèvent de notre souveraineté à telle enseigne qu'elles ne peuvent en aucun cas faire objet de marchandage, d'influence négative ou d'imposition des groupes marchands qui s'affrontent pour leurs intérêts économiques au détriment de ceux des congolais.