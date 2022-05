Ile Maurice: Guerre de plaintes entre Yatin Varma et un policier "siziem fel"

Mᵉ Yatin Varma a consigné une déposition hier après-midi contre un sergent de police affecté au Passport and Immigration Office (PIO). Il accuse le policier de "false and malicious denunciation in writing". Il était assisté par Mᵉ Neelkanth Dulloo lors de la déposition. Selon Mᵉ Yatin Varma, qui nous a accordé une déclaration, il ne se laissera pas intimider.

"Je me bats pour deux causes : connaître la raison pour laquelle un ordre de la cour n'a pas été respecté et comment les policiers ont-ils brutalisé un avocat dans l'exercice de sa fonction." Il espère que l'enquête sera faite par la police d'une façon indépendante.

Le 4 mai, le sergent a, lui, fait une déposition pour diffamation au Central CID car il s'est senti humilié par les propos du président du Bar Council. Mᵉ Yatin Varma avait qualifié ces officiers de "sixième fail" et "d'imbécile". Un officier du PIO trouve, lui, cette déclaration déconcertante car, dit-il, un président du Bar Council n'est pas censé discréditer la Disciplinary Forces Service Commission qui effectue le recrutement des officiers. Nous avons posé la question à Mᵉ Yatin Varma, qui dit avoir été clair dans ses propos. "Quand j'ai fait un commentaire dans la presse, je n'ai à aucun moment discrédité ou cibler une personne en question ou un département spécifique."