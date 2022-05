Madagascar: Audiovisuel - Vers un échange de programmes entre l'ORTM et Prasar Bharati

L'Inde et Madagascar renforcent la coopération en matière de radiodiffusion. Un protocole d'accord sur la coopération et la collaboration en matière de radiodiffusion a été signé, hier, entre l'Office de la Radio et de la Télévision Malagasy (ORTM) et Prasar Bharati, la compagnie de radio et de télévision publique indienne.

Le protocole d'accord vise l'échange de programmes, l'exploration de la coproduction de programmes et la formation, à travers des échanges de personnel. Grâce à cet accord, la TVM diffusera par exemple des programmes issus des productions internes de Prasar Bharati dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la science, du divertissement, du sport, de l'information ainsi que d'autres domaines d'intérêt mutuel. Les deux parties exploreront les opportunités de coproduction liées à des sujets d'intérêt commun et organiseront une formation pour le personnel de la TVM en Inde. Le protocole d'accord a été signé par l'ambassadeur Abhay Kumar et Jean Yves Belalahy Directeur Général de l'ORTM.