Madagascar: Météo - L'hiver sera rude

Préparer des vêtements et des accessoires qui tiennent au chaud. L'hiver sera rude au Centre et à l'Est.

La température moyenne sera plus froide que la normale saisonnière pour les régions du Centre-Est et Est de la Grande Île, pendant les mois de juin et juillet, selon les prévisions saisonnières de la direction générale de la météorologie. La température pourrait diminuer jusqu'à - 0,5°C de la température moyenne, dans la région d'Analamanga, et sur les versants Est des régions Itasy, Vakinankaratra, Amoron'i Mania, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavy. " Le refroidissement de la température à la surface de la mer par rapport à la valeur normale, et le fait que le dipôle de l'océan Indien au niveau de l'Équateur et le dipôle subtropical de l'océan Indien sont dans une phase neutre " , expliquent cette baisse des températures, selon Météo Madagascar.

Au mois de juin, la température moyenne sera entre 16,4°C et 16,7°C dans la région d'Analamanga. Elle sera encore plus rude, au mois de juillet, avec une température moyenne entre 15,6°C et 15,8°C. Dans la région de Vakinankaratra, la température moyenne sera autour de 15°C, au mois de juin, et entre 14,4°C et 14,7°C, au mois de juillet.

Risque élevé

Les médecins mettent en garde contre cette diminution de la température. Le risque de propagation des maladies infectieuses et des maladies allergiques est élevé pendant l'hiver. " Le froid favorise la multiplication et la transmission des virus. ", note le Dr Jaurès Rabemanantena, consultant en santé publique. Les plus petits sont exposés à l'inflammation du larynx et aux crises d'asthme. Les adultes risqueraient, également, de développer des maladies respiratoires.

La propagation de la ma-la-die du coronavirus n'est donc pas à écarter. Les nouvelles contaminations détectées ont déjà commencé à augmenter, la semaine der-nière. " Les virus s'épanouissent avec la faible température. Mais certains comportements, comme la promiscuité, favorisent égale-ment la transmission du virus.", aver-tit le Dr Jaurès Rabemanantena. Il exhorte le port de vêtements chauds et d'accessoires comme les gants et les bonnets, ainsi que le port systématique du masque, le respect de la distanciation physique. Le Dr Lovasoa Randriamanga recommande le renforcement de l'immunité, et la consultation d'un médecin, en cas de maladie.