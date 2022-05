Madagascar: Long-métrage - Hamy Ratovo en résidence à Paris pour Nofy

Haminiaina Ratovoarivony ou Hamy Ratovo, auteur, réalisateur et producteur indépendant, est actuellement au cœur de Paris pour cogiter et réécrire sur son nouveau projet de film "NOFY".

Il y bénéficie d'une résidence d'écriture à la Cité Internationale des arts pour le développement de ce film qui a reçu l'aide au développement du Fonds pour La Jeune Création Francophone, et est soutenu par l'association Usage du monde au 21ème siècle ainsi que le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC). Ces derniers prennent d'ailleurs en charge l'encadrement artistique de cette résidence d'écriture qui se terminera vers la fin du mois de juin. L'objectif est d'améliorer le scénario du film en termes de langage cinématographique en collaboration avec des consultants en scénario. Des rencontres avec de potentiels producteurs et partenaires sont également prévus en vue du passage à la phase de financement du projet.

Il s'agit du deuxième long-métrage de fiction de Hamy Ratovo qui plonge au cœur de la beauté et des maux du monde rural malgache. L'histoire s'articule autour de Tovo et de Nofy, une doctoresse dont il est secrètement amoureux, qui est tuée par des bandits. Tovo y entamera un voyage semé d'embûches et plein de rebondissements avec le fantôme de Nofy à qui il avouera enfin son amour. Nofy est une histoire motivée par deux mots qui s'entremêlaient dans mes pensées : "résilience" et "indignation", déclare Hamy Ratovo à propos. Tous ses films sont d'ailleurs inspirés d'un sentiment d'indignation : Malagasy Mankany déplore la corruption généralisée à Madagascar. Un de ses autres films, Antananarivo Tiako Ianao sorti en 2017 met en lumière l'impunité des dirigeants tandis que Razana sorti en 2018 aborde l'homophobie dans une société très conservatrice.