Maroc: L'AMSITS organise le 3è webinaire maghrébin à l'occasion de la Journée internationale des infirmières

Rabat — Le 3è webinaire maghrébin se tiendra, jeudi, à l'occasion de la Journée internationale des infirmières, à l'initiative de l'Association marocaine des sciences infirmières et techniques sanitaires (AMSITS).

Cette journée, célébrée cette année sous le thème "La profession infirmière, une voix faite pour diriger: Investir dans les soins infirmiers et respecter les droits pour garantir la santé mondiale", sera marquée par le webinaire qui verra la participation de quatre pays du Maghreb, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie.

Au programme de ce webinaire, les intervenants débattront de plusieurs thèmes dont "Les composantes du dossier des soins infirmiers", "Avant projet: code de déontologie des paramédicaux dans le Maghreb Arabe", "L'infirmier face aux évènements lies aux soins" et "Investir dans les soins infirmiers: Covid 19 et faiblesse du système de santé".

Il s'agit également du "Rôle de l'association nationale des infirmiers de Mauritanie", des "Représentations sociales de la profession infirmière au Maroc", de la "simulation en santé" et du "Leadership infirmier".

L'AMSITS appelle le gouvernement et le Ministère de la Santé à prendre des mesures efficaces et rapides afin d'employer le nombre suffisant et nécessaire d'infirmiers, de techniciens de santé et de sages-femmes pour relever les défis et faire face aux obstacles, indique un communiqué de l'Association rendu public à l'occasion de la célébration de cette journée.

Elle exhorte aussi à poursuivre le "dialogue concernant l'adoption d'un traitement satisfaisant pour le dossier des infirmiers et techniciens de santé, des aides-soignants et des infirmiers préparatoires ayant deux et/ou trois ans de formation".

L'association plaide également pour la "création d'un corps national des infirmiers, techniciens de santé, sages-femmes et assistants paramédicaux dans le domaine de la santé et du travail sur l'élaboration d'un référentiel de compétences" et l'augmentation de la "valeur de l'indemnisation des risques professionnels et les répartir de manière équitable".

La communauté internationale célèbre, le 12 mai de chaque année, la journée internationale des infirmières, qui coïncide avec l'anniversaire de la naissance de Florence Nightingale, qui était connue comme l'institution des soins infirmiers modernes.

Fondée en 1978, l'AMSITS est membre du International Council of Nurses et du people's health movement. Elle œuvre pour un système de santé fort, équitable et durable, et pour assurer la disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité, la qualité des soins infirmiers via des actions de formation, communication et de plaidoyer.