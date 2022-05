Afrique de l'Ouest: Le Maroc plaide pour une réponse multilatérale dans la lutte contre le terrorisme (M. Bourita)

Marrakech — Le Maroc plaide pour une réponse multilatérale pour faire face aux menaces terroristes mondiales, a souligné, mercredi à Marrakech, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Étranger, M. Nasser Bourita.

"En réponse aux menaces mondiales, telles que le terrorisme, le Maroc a toujours plaidé en faveur du multilatéralisme, en particulier celui qui promeut la solidarité, l'appropriation et l'inclusion, par le partage de renseignements, le renforcement des capacités et la formation des chefs religieux", a souligné M. Bourita à l'ouverture des travaux de la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech.

Dans ce sens, il a souligné que la coprésidence marocaine de cette première réunion de la Coalition mondiale anti-Daech en Afrique "offre une plate-forme supplémentaire au Royaume pour partager les expériences tirées de sa stratégie globale et intégrée de lutte contre le terrorisme, élaborée sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".

Dans ce sens, il a relevé que la récente inauguration du Bureau Programme pour la lutte contre le terrorisme et la Formation en Afrique de l'UNOCT, (United nations Office of Counter-Terrorism) à Rabat, "offre une perspective qui pourrait contribuer davantage aux efforts de renforcement des capacités de la Coalition", faisant savoir que ce bureau des Nations Unies "est, en effet, un nouveau jalon dans l'édifice CT en Afrique car il propose des programmes de renforcement des capacités aux pays du continent dans plusieurs domaines spécialisés clés".

Rappelant que le Maroc marquera dans quelques jours la triste commémoration des attentats terroristes de Casablanca du 16 mai 2003, M. Bourita a souligné que le Royaume conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a mis en place, depuis ces attaques sur son sol et contre son peuple, "une stratégie efficace, multidimensionnelle et holistique de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, qui a permis au Maroc de démanteler plus de 210 cellules terroristes depuis 2002, entre autres réalisations".

Les meilleures pratiques mises en place par les services de sécurité marocains, ainsi que l'approche exceptionnelle adoptée par le Royaume dans le domaine de la déradicalisation, offrent également une expérience éprouvée pour notre engagement de longue date avec les pays africains frères confrontés à l'évolution de la menace terroriste, a-t-il ajouté.

"Cette approche reflète une profonde conviction aux capacités de l'Afrique à inverser la tendance, comme l'a souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI devant le 29ème Sommet de l'Union africaine : "Nous avons toujours été convaincus que l'Afrique peut transformer ses défis en authentique potentiel de développement et de stabilité", a souligné M. Bourita.

Cette première réunion de la Coalition mondiale contre Daech en Afrique se tient à l'invitation conjointe du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Etranger et du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

L'accueil par le Maroc de cet événement international reflète la confiance dont jouit l'approche singulière mise en œuvre par le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI en matière de lutte contre le terrorisme. Ce conclave confirme aussi la ferme détermination du Maroc à coordonner étroitement avec ses partenaires pour éradiquer la menace émanant de Daech, qui vise la sécurité et la stabilité régionales et ainsi lutter contre les sources du terrorisme et d'extrémisme dans le continent.