Togo: Le bilan est lourd - 8 FDS tués, 13 blessés ! (Officiel)

Nous informions dans la matinée de l'attaque terroriste de Kpinkankandi, dans la préfecture de Kpendjal avec possibilité de décès et de blessés. Et nous promettions de revenir avec le bilan officiel. Eh bien, il est lourd pour les Forces de Défense et de Sécurité.

Dans un communiqué, le gouvernement vient confirmer cette attaque terroriste contre cette position des FDS par des individus armés.

" Dans la nuit du mardi 10 mai au mercredi 11 mai 2022, aux environs de 3 heures, un poste avancé du dispositif de l'opération Koundjoaré situé dans la localité Kpinkankandi, préfecture de Kpendjal a fait l'objet d'une violente attaque terroriste menée par un groupe d'individus lourdement armé et non encore identifié ", c'est ce qu'indique le gouvernement togolais qui a poursuivi, informant que l'on déplore malheureusement huit (8) morts et treize (13) blessées du côté des Forces de défenses et de sécurité, un véhicule blindé type Mamba endommagé et une jeep brûlée.

Il est indiqué que des renforts qui faisaient mouvement sur la zone des combats auraient sauté sur un IED (engin explosif improvisé).

Il s'agit d'une attaque d'une rare violence qualifiée par l'exécutif togolais de " lâche " et " barbare ". Il invite dès lors les populations de ces localités environnantes de Kpendjal à doubler de " vigilance et à ne pas céder à la panique ".

Des informations relèvent que les hommes armés, une soixantaine, qui ont attaqué les FDS étaient venus du Burkina Faso à dos de motos.