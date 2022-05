Afrique du Nord: La Coalition mondiale contre Daech engagée à assurer la défaite durable du groupe terroriste (Mme Nuland)

Marrakech — La sous-secrétaire d'Etat américaine chargée des Affaires politiques, Mme Victoria Nuland, a souligné, mercredi à Marrakech, que les membres de la Coalition mondiale contre Daech sont engagés à assurer la défaite durable de Daech en Irak et en Syrie, sur le continent africain et dans le monde entier.

"Nous partageons un engagement commun pour assurer la défaite durable de Daech en Irak et en Syrie, sur le continent africain et dans le monde entier", a souligné Mme Nuland dans une allocution à l'ouverture des travaux de de la Réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech, faisant savoir que l'action de la Coalition s'est étendue de la libération du territoire contrôlé par Daech en Irak et en Syrie à l'identification des régions du monde qui peuvent être des terrains fertiles pour les groupes terroristes et à la résolution des causes profondes.

Ainsi, a relevé la diplomate américaine, les participants à cette rencontre évalueront l'action de la Coalition et ses membres au cours de l'année dernière en Irak et en Syrie, sur le continent africain et dans la région de l'Afghanistan, et procéderont à l'identification des lacunes à combler.

"Au cours des dernières années, Deach s'est considérablement affaibli en Irak et en Syrie, mais il reste une menace, cherchant toutes les opportunités pour se reconstituer", a mis en garde Mme Nuland, appelant à rester vigilants face à la menace qu'elle continue de représenter partout dans le monde, en particulier sur le continent africain.

Des pays du Sahel, où le nombre d'incidents terroristes a accru de 43 % durant la période 2018-2021, à la République démocratique du Congo et au Mozambique, nous avons enregistré près de 500 incidents terroristes de Daech en 2021, causant la mort de plus de 2.900 personnes sur le continent africain, a-t-elle rappelé, ajoutant que Daech et d'autres groupes terroristes ont accru leur influence et leurs capacités au Sahel, alors que le JNIM, affilié à Al-Qaïda, menace désormais les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest.

Rappelant les efforts consentis par les États-Unis en concert avec ses partenaires en Afrique de l'Ouest pour relever les défis qui ont permis à ces groupes de prospérer, la diplomate a indiqué le gouvernement américain compte mobiliser plus de 119 millions de dollars d'aide à l'Afrique subsaharienne pour améliorer les capacités des forces de l'ordre civiles et du système judiciaire afin d'appréhender, poursuivre et condamner les terroristes à travers le continent.

Cette première réunion de la Coalition mondiale contre Daech en Afrique se tient à l'invitation conjointe du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Etranger et du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

La réunion, qui décortique les défis imposés par le terrorisme sous toutes ses formes et le repositionnement de Daech en Afrique, passera en revue les actions entreprises en termes d'efforts de stabilisation dans les zones précédemment impactées par Daech, dans le domaine de la communication stratégique contre la propagande de radicalisation de ce groupe terroriste et de ses affiliés, et la lutte contre les combattants terroristes étrangers.

L'accueil par le Maroc de cet événement international reflète la confiance dont jouit l'approche singulière mise en œuvre par le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI en matière de lutte contre le terrorisme.

Ce conclave confirme aussi la ferme détermination du Maroc à coordonner étroitement avec ses partenaires pour éradiquer la menace émanant de Daech, qui vise la sécurité et la stabilité régionales et ainsi lutter contre les sources du terrorisme et d'extrémisme dans le continent.