Sénégal: Revue des performances du projet WASH-Fin - Usaid organise un forum pédagogique ce mercredi

Le gouvernement des Etats-Unis, par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), organise, ce 11 mai 2022, un forum pédagogique consacré à la revue des performances du projet quinquennal USAID WASH-Fin et à l'évaluation des enseignements et des meilleures pratiques tirées de sa mise en œuvre.

Via un communiqué, l'ambassade des Usa souligne que le projet WASH-Fin propose une assistance technique et des services permettant d'aider les municipalités à suivre et à mobiliser des ressources financières plus conséquentes pour améliorer la prestation de services d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH).

Depuis 2017, le projet WASH-Fin est à pied d'œuvre pour combler les déficits de financement, en vue de réaliser l'accès universel aux services WASH. WASH-Fin a ainsi facilité la promotion de modèles commerciaux durables et solvables, renforcé les financements publics et élargi les financements de marché consacrés aux investissements dans le domaine des infrastructures.

L'équipe de WASH-Fin a participé au Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Dakar du 21 au 25 mars pour mettre en exergue l'engagement du gouvernement des États-Unis en faveur de la sécurité de l'eau. Lors du forum, l'USAID a annoncé un investissement planétaire de 1,2 milliard de dollars sur trois ans, dont 50 % seront affectés à l'Afrique, dans le but d'accroître l'accès à l'eau et à l'assainissement.

Ce Forum d'apprentissage WASH-Fin aura lieu à l'hôtel Pullman de Dakar. Le gouvernement du Sénégal y sera représenté par le Directeur national de l'assainissement M. Oumar Sene, le Directeur exécutif de l'Office National de l'Assainissement du Sénégal (ONAS) M. Ababacar Mbaye et le Chef de l'Unité de planification, M. Amadou Diallo. L'USAID/Sénégal sera représentée par M. Matthew Burton, Directeur de son Bureau Croissance économique.

Le forum permettra aux participants de prendre connaissance de résultats clés et d'importantes leçons à retenir pour de futures collaborations entre le gouvernement des États-Unis et le Sénégal concernant les défis liés à l'eau, l'hygiène et l'assainissement.