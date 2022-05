Angola: L'Angola réitère son engagement à protéger les océans

Luanda — La secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça, a déclaré ce mercredi, à Luanda, que l'Angola renouvelle son engagement en faveur de la protection et de la durabilité des océans, dans une action qui bénéficie du soutien et de la participation de la société civile et des partenaires nationaux et internationaux.

La position de l'Angola a été réaffirmée par la secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça, lors de son allocution à Luanda, à l'ouverture de la conférence " Flagship Blue Talk Luanda : Un avenir plus bleu ".

L'événement vise à promouvoir l'économie de la mer et à rendre la pêche durable, ainsi qu'à promouvoir l'accès des pêcheurs artisanaux aux marchés et aux ressources marines.

Le secrétaire d'Etat a dit que les défis mondiaux visent la recherche de connaissances et de solutions aux problèmes climatiques actuels et à leurs effets secondaires sur la santé marine, ainsi que la nécessité de faire une évaluation des impacts de ces phénomènes sur le développement durable des pays, en particulier de la mer.

Pour sa part, la coordonnatrice résidente des Nations Unies en Angola, Zahira Virani, a déclaré que "l'objectif de développement durable numéro 14 de l'Agenda 2030" a un impact significatif sur la vie des gens, l'économie et le tourisme d'un pays, ainsi que sur dans la chaîne alimentaire des animaux terrestres, en particulier des espèces marines.

Elle a estimé qu'il était essentiel de comprendre les 17 objectifs de cet Agenda, qui sont transversaux, c'est pourquoi les Nations Unies ont déclaré 2022 Année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale, attirant l'attention mondiale sur le rôle des petits pêcheurs et commerçants de poisson.

"Ce segment de la société joue un rôle dans le bien-être, la sécurité alimentaire, la nutrition et l'éradication de la pauvreté, c'est pourquoi de nombreuses femmes et hommes en Angola ñe trouvent dans le poisson que de la nourriture, source de revenus pour les ménages", a analysé la diplomate.

La sécurité maritime est un problème régional qui met en péril le développement économique et menace le commerce maritime des États côtiers, où le golfe de Guinée est devenu la zone maritime la plus dangereuse du monde, avec des répercussions majeures sur les échanges et la connectivité entre les pays côtiers qui empruntent cette route pour disposer des produits.

La conférence " Flagship Blue Talk Luanda " est une initiative conjointe des ambassades du Portugal et du Kenya en Angola, en partenariat avec le ministère angolais des Relations Extérieures et les Nations Unies.