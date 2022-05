Angola: Le Portugal délivre plus de 100 visas par jour en Angola

Luanda — Cent cinquante visas différents sont délivrés quotidiennement par l'ambassade du Portugal en Angola, dans le cadre de l'accord de mobilité de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), paraphé en juillet 2021.

Cette information a été rendue publique mardi, à Luanda, par le secrétaire d'État portugais aux Affaires étrangères et à la Coopération, Francisco André, qui visite l'Angola pendant cinq jours pour renforcer la coopération bilatérale et multilatérale.

L'accord sur la mobilité entre les États membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) a été signé lors de la 26e réunion du Conseil des ministres de la CPLP, tenue à Luanda, la capitale angolaise, le 16 juillet dernier, et est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2022, au Cap-Vert, à Sao Tomé et Principe, au Portugal, en Guinée-Bissau et en Angola.

Celle-ci vise à promouvoir une plus grande mobilité et circulation au sein de l'espace CPLP, et reconnaît et sauvegarde les engagements internationaux en matière de mobilité que les États membres de la CPLP ont assumés, dans le cadre de leur intégration régionale respective.

Lors d'une conférence de presse sur le bilan de sa visite de travail en Angola, le secrétaire d'État portugais a informé que jusqu'au début de cette année, la capacité de délivrance de visas était de 60, un nombre déjà dépassé.

" De juillet à décembre 2021, à la suite des changements introduits dans le système des visas à Luanda, la capacité de délivrance des visas a augmenté. Cela ne répond toujours pas à tous les besoins, désirs et attentes des citoyens angolais qui souhaitent voyager au Portugal ", a admis le dirigeant portugais.

Francisco André a annoncé que, dans un avenir proche, son pays renforcera l'Ambassade avec des ressources humaines et techniques, pour améliorer le service, afin de garantir et d'assurer la mobilité entre les peuples et nourrir cette "relation très spéciale" qui unit les Angolais et les Portugais.