Afrique de l'Ouest: Marrakech - L'Italie salue le rôle du Maroc dans la stabilité du Sahel

Marrakech — Le ministre italien des Affaires étrangères, M. Luigi Di Maio, a affirmé, mercredi à Marrakech, l'importance du rôle joué par le Maroc en tant que pôle de démocratie et de stabilité dans les régions du Sahel et de la Méditerranée.

"J'ai voulu souligner l'importance du rôle joué par Rabat en tant que pôle de démocratie et de stabilité dans les régions du Sahel et de la Méditerranée, élargie grâce aux réformes mises en oeuvre par le Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI", a indiqué M. Di Maio dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita.

Il a, par ailleurs, évoqué le grand dynamisme des relations entre le Maroc et l'Italie et l'excellent niveau de la coopération bilatérale dans tous les secteurs, notamment politique, diplomatique, sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme.

M. Di Maio a affirmé le grand intérêt au maintien et au renforcement du cadre juridique qui lie le Maroc à l'Union Européenne, se disant convaincu que le Forum d'affaires en cours de finalisation entre la Confindustria et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc "apportera de grands bénéfices en termes de renforcement de la collaboration et de l'intégration entre les deux systèmes économiques-productifs en vue de relancer la prospérité et la coopération en Méditerranée".

"J'ai réaffirmé avec le Ministre Bourita le plein soutien de l'Italie aux efforts du Secrétaire Général de I'ONU et de son envoyé personnel Staffan de Mistura pour poursuivre une solution politique juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara" a- t-il dit au sujet de la question de l'intégrité territoriale.

Le diplomate italien a également fait part de la volonté de son pays de "renforcer la coopération bilatérale avec la signature du Plan d'action pour la mise en æuvre du Partenariat Stratégique Multidimensionnel".

Au sujet des efforts visant la lutte contre le terrorisme, le chef de la diplomatie italienne a fait savoir que la réunion de la coalition anti-Daesh est un événement d'une grande relevance politique dans la lutte contre le terrorisme, rappelant l'engagement de l'Italie et Maroc dans la stabilisation du Sahel et leur collaboration étroite pour favoriser le conditions de paix et de développement dans la région.