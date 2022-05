Egypte: Le président al Sisi - Une nouvelle loi sur le statut personnel et le droit de la famille est nécessaire maintenant

Le Caire — La nouvelle loi sur le statut personnel, sur laquelle les institutions égyptiennes travaillent depuis des années, doit être approuvée et entrer en vigueur "le plus rapidement possible", elle doit être équilibrée et prévoir des contre-mesures adéquates également pour contrer des phénomènes insidieux comme l'augmentation inquiétante et vertigineuse des divorces.

Ce sont les appels et les considérations que le président égyptien Abdel Fattah al Sisi répète avec insistance ces derniers temps, et qu'il a réitérés dans la soirée du mardi 10 mai, en s'exprimant par téléphone lors d'un journal télévisé diffusé sur la chaîne Sada El Balad.

La nouvelle loi sur le statut personnel est également attendue depuis des décennies par l'Église orthodoxe copte et les autres Églises et communautés ecclésiales d'Égypte, en tant qu'instrument législatif nécessaire pour remédier aux incohérences et aux discriminations en prévoyant des dispositions équilibrées sur des questions sensibles, notamment le droit de la famille (voir Fides 11/1/2022). Depuis quelque temps, et de manière plus insistante depuis janvier dernier, les médias annoncent comme imminent le débat parlementaire pour l'approbation des textes et projets de loi sur le statut personnel présentés par le gouvernement.

La longue révision du texte législatif sur le statut personnel au ministère égyptien de la Justice s'est achevée au premier semestre 2021 (voir Fides 6/7/2021). En ce qui concerne la partie concernant les chrétiens, le processus de révision a nécessité pas moins de 16 séances de travail, accueillies au ministère, qui ont réuni des experts, des fonctionnaires du gouvernement et des représentants des différentes confessions chrétiennes, convoqués par les autorités civiles afin d'affiner le texte et d'obtenir le consensus de toutes les Églises et communautés ecclésiales sur la formulation de tous les articles du projet de loi.

L'implication des Églises et des communautés ecclésiales présentes en Égypte dans le long processus de rédaction d'une nouvelle loi sur le statut personnel avait déjà commencé en 2014 (voir Fides 22/11/2014). À l'époque déjà, le ministère de la Justice avait soumis un projet de loi aux responsables des différentes Églises, en leur demandant d'étudier le texte et de faire part de leurs considérations sur la question dans un bref délai. L'élaboration du projet a pris beaucoup de temps, principalement en raison des négociations visant à garantir la formulation d'un texte qui, tout en étant uniforme, protégerait les différentes approches de l'Église sur des questions telles que la séparation conjugale et le divorce, qui sont réglementées différemment par les diverses confessions chrétiennes. Le projet de texte législatif unitaire, élaboré de manière consensuelle par les représentants des différentes Églises et communautés ecclésiales, a été remis aux autorités gouvernementales le 15 octobre 2020.

Or, les déclarations faites par le président al Sisi dans son allocution télévisée du mardi 10 février suggèrent également que ce qui empêche l'approbation finale de la nouvelle législation sur le statut personnel, ce sont principalement les objections des autorités et des représentants de l'Islam, et en particulier la question du divorce.

Le président al Sisi a notamment déclaré qu'il tenait les juges, le gouvernement, le parlement et les juristes de l'université sunnite Al-Azhar pour "responsables devant Dieu" de ce qui a été fait pour résoudre les problèmes et les situations d'injustice liés à la question du statut personnel. Al Sisi a également exprimé sa crainte que les jeunes évitent le mariage en Égypte en raison du taux de divorce élevé dans le pays, soulignant que les femmes sont pénalisées par les lois sur le mariage, la répudiation et le divorce actuellement en vigueur.

Les médias égyptiens attribuent au centre islamique sunnite d'Al-Azhar la rédaction d'un projet de loi sur le statut personnel soumis au Parlement comme alternative à celui rédigé par le gouvernement égyptien.

En février 2017, comme le rapporte l'Agence Fides (voir Fides 7/2/2017), le Conseil des Anciens d'al Azhar, l'organe suprême de l'institution académique la plus autorisée de l'islam sunnite, avait rejeté les appels du président Abdel Fattah al Sisi à s'opposer à la pratique du " divorce par la voix " islamique, qui permet aux hommes de rompre le lien du mariage avec leur épouse par une simple déclaration vocale. Dans une déclaration officielle, le Conseil des anciens d'al Azhar a réaffirmé la validité du "divorce par la voix", estimant que cette pratique remplit les conditions de la loi islamique et a été introduite depuis l'époque du prophète Mahomet. La pratique séculaire du "divorce verbal" est en fait une prérogative réservée aux hommes. (GV) Agence Fides 11/5/2022)