Algérie: Festival international cinématographique d'Imedghassen - Ouverture de la 2 édition à Batna

Batna — La ministre de la Culture et des Arts, Souraya Mouloudji a donné, mardi au théâtre régional de Batna, le coup d'envoi du Festival international cinématographique d'Imedghassen du court-métrage dans sa deuxième édition qui se poursuivra jusqu'au 14 mai.

Lors de la cérémonie d'ouverture à laquelle était présent le conseiller du Président de la République, chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi, la ministre a précisé que cette 2è édition est organisée sous le patronage du Président de la République qui appelle à renforcer le rôle du cinéma dans la relance de la vie culturelle en appuyant les initiatives visant à promouvoir la créativité et le dialogue, et avec le parrainage du Premier ministre.

L'organisation de cette manifestation internationale, avec la participation de plus de 24 pays frères et amis, intervient alors que l'Algérie commémore le deuxième anniversaire de la Journée nationale de la Mémoire et en prévision de la célébration du 60e anniversaire de la fête de l'indépendance, a-t-elle ajouté.

De son côté, le commissaire du festival, Aissam Taachit a mis en avant l'importance de cette manifestation culturelle, soulignant qu'elle tend à relancer la dynamique culturelle en général et le cinéma en particulier, en permettant notamment aux jeunes amateurs d'exprimer leurs talents et leur créativité.

Cette deuxième édition du Festival international cinématographique d'Imedghassen s'est ouverte dans une ambiance festive marquée par une forte présence du public dans l'enceinte du Théâtre régional de Batna mais aussi aux abords de l'édifice culturel.

La soirée inaugurale de cette manifestation artistique, organisée par la coopérative culturelle "El Lemssa", a été rehaussée par la présence d'invités d'honneur, dont les acteurs Ahmed Badir (Egypte), Abbas Al-Noury (Syrie) et Nizar Abu Hajar (Syrie), et d'acteurs algériens de renom, dont Biyouna, Hassan Kechache, Naouel Messaoudi et Malika Belbey.

29 films représentant 24 pays sont en lice et 5 films de réalisateurs algériens seront projetés hors compétition, selon le directeur du festival, Abdelhamid Bouhala.

Des ateliers de formation aux métiers du cinéma dirigés par des professionnels sont également au programme de cette manifestation artistique et des excursions touristiques sont prévues pour les invités du festival à travers plusieurs sites historiques et archéologiques à Batna, notamment les balcons de Ghoufi, Timgad et le mausolée numide d'Imedghassen dont le festival porte le nom, selon le responsable.