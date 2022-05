Congo-Brazzaville: BCBTP - Le nouveau directeur général promet de relancer l'établissement public

Nommé en Conseil des ministres le 5 mai dernier, Boris Miéré a été installé à la tête du Bureau de contrôle de bâtiment et des travaux publics (BCBTP) le 10 mai à Brazzaville, en remplacement du directeur général sortant, Pierre Nkoua. Le principal défi du promu est de relancer un établissement paralysé depuis quelques années par des crises sociales.

Le BCBTP traverse une crise de trésorerie due à la baisse de ses activités de terrain, tandis qu'il doit faire face à une dette chiffrée à plus de 3,6 milliards F CFA, des arriérés de salaires et charges sociales y compris. L'établissement public compte environ 142 agents répartis entre la direction générale à Brazzaville, l'agence de Pointe-Noire et l'antenne de Dolisie, chef-lieu du département du Niari.

À l'issue de la concertation avec les partenaires sociaux de l'établissement, tenue en mars et avril derniers, une commission technique paritaire a été mise en place pour trouver des solutions à la crise sociale. Selon le directeur général sortant, Pierre Nkoua, la feuille de route priorise l'apurement des arriérés de salaire, des primes de chantiers et autres avantages financiers dus aux travailleurs.

Outre le paiement des arriérés des salaires et des charges sociales, le nouveau directeur général du BCBTP, Boris Miéré, est appelé à suivre des chantiers brûlants, notamment le projet de la route bitumée Dolisie-Gabon et bretelles en cours d'exécution ainsi que le projet de l'étude de sondage pour le projet dit de six, dont quatre dans la partie méridionale du pays et deux autres ponts dans le département de la Likouala, en cours de démarrage. Le promu est également attendu sur le dossier relatif à l'aménagement des routes en terre.

S'adressant à ses collaborateurs lors de la passation de service, le directeur général entrant s'est dit conscient de la complexité des défis qui l'attendent, espérant les relever avec le soutien de l'ensemble de l'équipe, dans un climat apaisé.

" Pour ce faire, quelques actions urgentes seront menées, à savoir la lutte contre les antivaleurs, l'amélioration de la situation sociale du personnel par le paiement régulier des salaires, primes de chantiers et la mise en place d'un plan d'apurement progressif de la dette sociale du fonctionnement et d'investissement, la modernisation de l'administration et l'audit interne... ", a déclaré Boris Miéré.

Pour mémoire, la cérémonie de passage de témoin à la direction générale du BCBTP a été présidée par le directeur de cabinet du ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Zacharie Mokemo, empreinte des us et coutumes de l'administration congolaise.