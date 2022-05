Afrique: Golfe de Guinée - Le commandant Birot en fin de mission

Le patrouilleur de haute mer (PHM) "Commandant Birot" a achevé sa mission débutée le 1er mars dernier, dans le cadre de l'opération Corymbe.

En escale à Pointe-Noire du 4 au 8 avril, le bâtiment de la Marine nationale française a réalisé, avec un détachement des éléments français au Gabon, d'importantes séquences de formation au profit de la Marine congolaise dans le domaine de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales (usage de radars et de drones de surveillance, manœuvres maritimes, échange d'expérience... ).

Ces formations ont trouvé leur aboutissement au cours d'une application à la mer entre le Birot et un patrouilleur de la Marine congolaise, où les deux bâtiments ont mené des exercices d'arraisonnement et de projection d'équipes sur la thématique essentielle de la police des pêches.

Le Birot a, d'autre part, réalisé des séquences de coopération avec les marines de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigeria, qui ont permis de détecter et de dissuader de nombreuses activités de pêche illégale, non déclarée et non règlementée (pêche INN).

La frégate Ventôse remplace le Birot

La frégate Ventôse succède au PHM Commandant Birot. Dotée d'un hélicoptère qui décuplera sa connaissance de la situation maritime, cette frégate participera, du 30 mai au 3 juin, à l'exercice régional de sécurité maritime Megalops/African Nemo 22.3 organisé par les Eléments français au Gabon (EFG) en partenariat avec la Marine française et au profit des zones A et D de l'Architecture de Yaoundé (Angola, République démocratique du Congo, Congo, Gabon, Cameroun).

Le bâtiment hydrographique Borda poursuit, quant à lui, sa mission scientifique au bénéfice du Congo, après un passage au Gabon. Il conduit actuellement une campagne hydrographique au large de Pointe-Noire, où ses travaux contribuent à mieux connaître les fonds et les courants aux approches du port.

Après une première escale, du 2 au 7 mai, une seconde est prévue dans quelques jours. Ces temps de relâche sont l'occasion d'effectuer des visites croisées, ainsi que des entraînements communs en mer, permettant une fois de plus de renforcer les liens entre les Marines française et congolaise. Les marins français ont également visité le Centre opérationnel (COM) de Pointe-Noire, ainsi que le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale, basé à Pointe-Noire. L'ensemble de ces activités illustre le plein soutien que la France apporte à la dynamique d'opérationnalisation de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales. Le Borda effectuera ensuite une opération conjointe avec le Nigeria, avant son retour à Brest à la fin du mois de juin.

Enfin, le porte-hélicoptères amphibie Mistral et la frégate légère furtive La Fayette viennent d'entrer dans le golfe de Guinée. Le déploiement de ces deux bâtiments constitue la traditionnelle mission Jeanne-d'Arc, une opération annuelle de la Marine nationale française qui conclut la formation des officiers de marine issus de l'École navale et qui accueille, également, de nombreux officiers de marines partenaires. Pour l'ensemble des officiers élèves, ce sera l'occasion de découvrir in situ un théâtre d'opération qui leur a été présenté à Brest, en février dernier, par une délégation de l'Architecture de Yaoundé.

" La présence conjointe de cinq bâtiments de la Marine nationale française dans le golfe de Guinée traduit, une fois encore, tout l'engagement de la France à l'égard de ses partenaires africains, pour contribuer, à leurs côtés et à leurs profits, à la sécurisation des eaux du golfe de Guinée ", peut-on lire dans un communiqué de l'ambassade de France au Congo.

Notons que depuis 1990 l'opération Corymbe déploie de manière permanente un ou deux bâtiments de la Marine nationale française dans le golfe de Guinée. Cette opération, menée avec les marines africaines partenaires membres de l'Architecture de Yaoundé, contribue à la diminution de l'insécurité et à la montée en puissance des marines riveraines du golfe de Guinée. Cette semaine, ce sont cinq bâtiments français, sous le contrôle opérationnel de l'Etat-major CECLANT à Brest, qui opèreront dans la zone, totalisant près de mille marins déployés.