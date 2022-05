Congo-Brazzaville: Tennis - La deuxième édition de l'Open international de Brazzaville lancée

Le collectif des Congolais de la diaspora et amoureux du tennis a ouvert, le 10 mai à Brazzaville, la deuxième édition du tournoi international de la discipline. Jusqu'au 22 mai, les amateurs et professionnels, notamment les tennismen et tenniswomen issus de plusieurs pays s'affronteront en individuel et en équipe.

Après le franc succès de la première édition, le collectif de la diaspora congolaise de France a décidé de faire vibrer, à nouveau, Brazzaville au rythme du tennis.

Les lauréats de cette compétition recevront un prix composé d'une enveloppe et d'une coupe. " Nous sommes tout d'abord des passionnés du tennis. Un sport que nous avons pratiqué durant notre enfance, malheureusement, nos études et l'investissement dans nos carrières professionnelles nous ont un peu éloignés des cours de tennis ", a expliqué Paul Aurelien Madzou, un des organisateurs.

Ce tournoi international de tennis est ouvert à tous et vise la démocratisation de la pratique du tennis, l'augmentation du nombre des licenciés puis la formation et l'initiation des jeunes grâce à la contribution des éducateurs de la Fédération congolaise de tennis. " Nous souhaitons vraiment susciter des vocations auprès des jeunes à travers ce tournoi ", a lancé Magloire Sitou.

Cet open se joue sous le format à élimination directe puisqu'il mettra aux prises trente-deux joueurs en trois sets gagnants dans le tableau des messieurs et vingt-quatre joueuses en deux sets gagnants dans le tableau des dames. Par la suite, huit têtes de série seront désignées et une tête par chapeau dans lequel seront tirés au sort leurs adversaires ainsi que le tableau final.

A en croire les organisateurs, la réussite de cette compétition sera complète grâce au soutien des sponsors. La convivialité, la joie, le spectacle et la bonne humeur sont également au rendez-vous car un DJ, un animateur et l'artiste Young Ice Wayé agrémenteront le tournoi grâce à l'apport de Vival et Brasco.

Notons que les matches se jouent en matinée entre 8h et 10h et l'après-midi à partir de 16h. En soirée, il y aura des night sessions à partir de 19h jusqu'au moins 21h.