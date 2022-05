Congo-Brazzaville: Gouvernance des affaires publiques - Le PCT et le PCC partagent leurs expériences

Le Parti congolais du travail (PCT) et le Parti communiste chinois (PCC) ont ouvert, le 10 mai, un séminaire en ligne pour se partager les expériences politiques dans la gouvernance des affaires publiques au sein de leurs pays.

Le séminaire entre les deux formations politiques au pouvoir, au Congo et en Chine, se tient sur le thème " Théorie et pratique du communiste chinois et Parti congolais du travail, explorant la voie du développement adaptée aux réalités nationales ". Pour le compte du PCT, une vingtaine de membres y participent. A l'ouverture des travaux, les participants ont suivi deux exposés sur l'exploration chinoise de la voie de développement adaptée aux conditions nationales, et la coopération entre le PCT et le PCC, deux partis politiques au pouvoir en Chine et au Congo.

Dans son discours, un des dirigeants du PCC a fait savoir que cette formation est la clé de voûte du système politique chinois. Avec pour doctrine politique le socialisme à la chinoise, le PCC dirige les institutions de l'État et continue d'exercer un contrôle étroit sur la société.

Et, en vue de maintenir la stabilité sociale et de garantir la survie du régime, il a mis en place des mécanismes de consultation. Toutefois, le parti garde l'emprise sur la société et demeure, quoi qu'il en soit, maître de jeu. Une stratégie de gouvernance politique mise en place en tenant compte des réalités nationales de la Chine.

Pour sa part, le PCT, dont la délégation a été conduite par le secrétaire permanent à l'organisation et à la mobilisation, Gabriel Ondongo, a présenté aux membres du PCC son mode de fonctionnement. D'après le secrétaire permanent chargé des ressources humaines et des relations extérieures, Accel Arnaud Ndinga Makanda, le PCT est un parti de la sociale démocratie.

" C'est dans le cadre de la mise en œuvre des accords de coopération et d'amitié entre le PCT et le PCC que nous avons organisé ce séminaire. Il porte sur nos expériences dans la pratique, notamment leur implication dans le développement de nos deux pays dans la gestion des affaires publiques. Le PCT a pour idéologie la sociale démocratie, le PCC par contre, a pour doctrine le socialisme à la chinoise: deux idéologies similaires ", a indiqué Accel Arnaud Ndinga Makanda.

Dans son intervention, il a fait savoir que le PCT fut fondé en 1969 par le défunt président de la République, Marien Ngouabi, et dirigé par un secrétaire général, Pierre Moussa. Le parti fonctionne à travers ses organes que sont le Congrès national, qui est l'instance suprême qui délibère sur l'action et les orientations politiques générales; le Comité central qui est lui l'organe dirigeant dans l'intervalle des congrès, avec 727 membres tous élus par le congrès sur une liste unique proposée par le présidium du congrès; le bureau politique composé de 75 membres et qui est l'organe supérieur de direction du parti dans l'intervalle des sessions plénières du Comité central devant lequel il est collégialement responsable. Ces organes sont complétés par le Comité de contrôle et d'évaluation et la Commission nationale d'investiture.