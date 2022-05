Congo-Brazzaville: Centenaire de Pointe-Noire - Les citoyens appelés à contribuer à la réussite de l'événement

En vue de la réussite de la célébration du centenaire de la ville océane, dont les festivités ont été lancées le 11 mai, la mairie centrale a initié une collecte de fonds sollicitant des citoyens une contribution solidaire d'au moins 250 F CFA via leur téléphone mobile.

De ce fait, elle a signé, le 10 mai, un protocole de partenariat avec les deux sociétés de téléphonie mobile de la place.

Le document a été paraphé par le député maire de la ville, président du Conseil départemental et municipal, Jean François Kando, en présence des autorités municipales et des agents municipaux. L'occasion a permis aux deux sociétés de téléphonie mobile, notamment MTN et Airtel, à qui la mairie a fait recours, de présenter leurs solutions pour un bon déroulement de la collecte des fonds. Celles-ci permettent aux Ponténégrins de contribuer à la réussite des festivités du centenaire de leur ville, créée le 11 mai 1922, en envoyant, à partir de leur compte Momo pay et Airtel money, une somme de 250 F CFA ou plus. Des essais techniques ont été faits, séance tenante, avec succès.

Les fonds récoltés serviront à la construction du monument du centenaire comme l'a expliqué Jean François Kando. "Nous allons ériger, place de la grande gare, un monument du centenaire qui va traverser les âges et retrouver nos générations futures qui se souviendront certainement qu'il a été construit grâce aux efforts, à la contribution solidaire de nos aïeux, de nos grands-parents. C'est pourquoi, les générations actuelles sont interpellées. Cette contribution ne signifie pas que la mairie avec l'Etat congolais n'ont pas les moyens de construire le monument, mais c'est simplement pour marquer la solidarité, l'engagement de la population de Pointe-Noire vis à vis de sa ville et pour que cette population ne passe pas à côté de l'histoire mais qu'elle soit actrice de ce centenaire qui est le sien ", a laissé entendre le maire.

Ainsi, pour participer à cette action communautaire et solidaire, les Ponténégrins peuvent envoyer, à partir de leur téléphone, leur contribution en composant, pour Airtel money : *128*2022# Ok. Pour Momo pay :*105#/ok, sélectionner 6 (Momo pay) puis introduire le code Merchant qui est 192222. Les fonds reçus par les deux sociétés seront directement dirigés vers un compte bancaire. Une commission de gestion de ces fonds est en train d'être mise en place et un compte rendu sur la manière dont ils ont seront gérés sera fait à la population à la fin des opérations.

Par ailleurs, le député maire a évoqué le démarrage des festivités du centenaire. Celui-ci sera marqué par l'ouverture, dans la salle du Port, d'un colloque sur le thème " Pointe-Noire, ses origines à aujourd'hui ". L'événement se poursuivra jusqu'au 13 mai et réunira des experts nationaux et internationaux. Il sera " un moment de réflexion et d'introspection, une occasion d'envisager les grandes lignes de la nouvelle ville de Pointe-Noire", selon le député maire.

Notons que les festivités du centenaire seront couplées à la municipalisation accélérée additionnelle de Pointe-Noire et s'étendront jusqu'à la fin de l'année. Jean François Kando a souligné le fait que l'événement a pris une connotation nationale avec l'implication du président de la République. " Le président de la République sera là pour le lancement des travaux de la municipalisation accélérée additionnelle de Pointe-Noire", a-t-il conclu.