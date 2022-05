Ile Maurice: 243 086 touristes de janvier à avril

Selon Statistic Mauritius, les arrivées touristiques pour 2022 sont à la hausse par rapport à 2021.

Ainsi, pour les quatre premiers mois de 2022, nous avons enregistré 243 086 arrivées contre 2 830 en 2021 pour la même période, avec 84 268 touristes pour avril. Cette nette reprise s'explique par l'assouplissement des mesures sanitaires après la réouverture des frontières.

Notre principal marché touristique pour 2022 reste l'Europe (186 646 touristes), La France et l'Allemagne étant en tête avec 68 182 et 23 996 arrivées respectivement de janvier à avril. Le continent africain et l'Asie se succèdent avec un total de 39 348 et 13 375 visiteurs respectivement.

Dans ces deux régions, l'Afrique du Sud est en pole position avec 39 348 touristes, suivie de l'Inde (5 088) et de l'Indonésie (1 225). Au Moyen-Orient, avec un total de 3448 visiteurs, les Émirats arabes unis (2 378) et l'Arabie saoudite (699) sont en haut du tableau.

Nous avons accueilli 840 visiteurs de l'Australie et 2 623 du continent américain, dont les pays leaders sont le Canada (927 visiteurs) et les États-Unis (1 345). On constate que la durée des séjours pour les quatre premiers mois de 2022 a raccourci avec une moyenne de 13 nuitées par visiteurs contre 81,1 en 2021.

Quant aux revenus générés par ces arrivées touristiques, la Banque de Maurice n'a pas encore les chiffres de mars et d'avril 2022, mais déjà pour janvier et février, on note des revenus de Rs 7 899 millions contre Rs 419 millions en 2021, et un total de Rs 612 millions pour les quatre premiers mois de 2021.