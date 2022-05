Afrique: Coalition mondiale contre Daech - Un rôle clé joué par le Maroc

Marrakech — Le Maroc, qui soutient les objectifs et les domaines d'action de la Coalition mondiale contre Daech aux niveaux des cinq grands axes, prend part à différentes réunions de la Coalition et de ses groupes de travail, y compris au niveau ministériel, et co-préside aux côtés des Etats Unis, du Niger et de l'Italie, l'Africa Focus Group.

Les principes qui ont guidé l'adhésion du Maroc à la Coalition :

- L'importance de soutenir les Etats menacés par Daech à renforcer leur unité et recouvrir leur intégrité territoriale ;

- La nécessité de soutenir les pays africains dans le développement et le renforcement des capacités nécessaires pour faire face aux risques liés aux ambitions expansionnistes de Daech sur le continent africain ;

- Le besoin de lutter contre le rôle de Daech dans la prolifération de l'extrémisme violent, grâce à sa forte et persistante présence sur Internet;

- La nécessité de prévenir et de lutter contre les manifestations du terrorisme domestique.

- Le Maroc est membre du Small Group, un groupe de travail thématique restreint, établi dans l'objectif de faciliter la coordination des actions de la Coalition en offrant une plateforme agile de discussion.

- Le Maroc a organisé, le 26 juin 2018 à Skhirat, la lère réunion régionale des Directeurs Politiques de la Coalition mondiale contre Daech portant sur la menace de Daech en Afrique, dont l'objectif était notamment de mettre la lumière sur l'ampleur de la menace terroriste sur le continent africain, de rapprocher la Coalition des réalités et des attentes des pays africains et d'explorer les voies de coopération et de collaboration entre la Coalition et les structures et mécanismes existants au niveau de l'Afrique.

- Le Maroc co-préside aux côtés des Etats Unis, du Niger et de l'Italie, le "Africa Focus Group". Lancé en 2021, ce groupe de travail a pour mission d'examiner les enjeux liés à la menace terroriste en Afrique, de favoriser l'échange d'information et d'analyse sur cette menace, de contribuer à la coordination et à l'efficacité des efforts dans la lutte contre les groupes terroristes, notamment dans le domaine du renforcement des capacités des États africains.