Burkina Faso: Un bracelet digital pour accélérer la prise en charge des accidentés

Ouagadougou — " Sauvie ". C'est le nom d'un bracelet digital qui permet d'alerter les proches d'une personne victime d'un accident.

Le bracelet est muni d'un code QR[1] où sont stockées des informations personnelles de l'utilisateur et d'une application spécifique capable de lire le code QR et les informations qui y sont contenues.

Cette solution facilite la prise en charge en cas d'urgence en permettant aux premiers répondants que sont les sapeurs-pompiers, les policiers, les médecins urgentistes de rapidement prévenir les personnes proches de la victime afin qu'elles puissent l'assister dans les structures sanitaires.

Le bracelet a été développé par Scarlett Zongo, entrepreneure et directrice générale de la start-up burkinabé Aino Digital SAS.

A en croire cette dernière, c'est une expérience personnelle douloureuse qui l'a poussée à développer ce bracelet digital.

" En 2018, j'ai perdu un proche parce qu'il s'est retrouvé à l'hôpital et malheureusement, il n'avait pas de pièce d'identité et son portable était codé. Donc, ses proches n'ont pas pu être joints. Or, dans notre pays, il faut que des proches soient là pour payer les frais de prise en charge initiale pour que la personne soit soignée ", explique-t-elle.

Malheureusement, ce proche " est tout simplement décédé par manque de soins. Cela m'a révolté et je me suis dit qu'il doit pouvoir y avoir une solution pour prévenir rapidement les proches en cas d'urgence ", confie Scarlett Zongo.Porté au poignet, le bracelet Sauvie se présente sous la forme d'une interface réservée aux sapeurs-pompiers et aux médecins urgentistes.

En cas d'accident, le secouriste scanne le code QR sur son téléphone, et les contacts des proches enregistrés préalablement par la victime apparaissent.

Ces derniers sont alors informés par SMS de la nature de l'urgence dans laquelle se trouve la victime et sur l'adresse de la structure sanitaire dans laquelle la victime sera conduite pour sa prise en charge.

A en croire Scarlett Zongo, les sapeurs-pompiers qui sont au cœur de la prise en charge en cas d'urgence ont très bien apprécié la solution.

" Nous travaillons avec eux depuis 2018 pour développer une solution qui répond à leurs besoins. Ils nous ont dit qu'ils étaient tristes d'arriver dans des centres de santé et de retrouver la personne qu'ils ont amenée deux jours plus tôt toujours en attente de soins parce qu'on n'arrive pas à joindre ses proches ", ajoute-t-elle.

Contribuer à sauver des vies

Depuis son lancement au mois de février 2022, Sauvie compte déjà plus de trois milliers d'utilisateurs. Parmi eux, Bossa Zabré, cheffe d'entreprise.

" Je ne le retire jamais de mon poignet. Je me suis enrôlée pour une année pour voir d'abord son efficacité et son utilité. La vie n'a pas de prix. Mon code QR contient le nom de quatre personnes qu'on pourrait appeler en cas d'urgence ", déclare-t-elle.

D'après ses explications, elle a décidé de débourser 5000 FCFA pour un abonnement annuel pour éviter les désagréments liés à la prise en charge dans les hôpitaux.

La cheffe d'entreprise déplore que dans les hôpitaux du pays, " si tu n'es pas assisté par un membre de ta famille pour aller t'acheter le simple gant, l'infirmier ne va pas t'examiner. Sauvie peut t'éviter d'aller te retrouver seul à l'hôpital en train de baigner dans ton sang sans assistance ", insiste-t-elle.

Arsène Ouédraogo, pharmacien et conseiller " médicaments " pour les pays francophones au " Partenariat Stop tuberculose ", et ses deux enfants utilisent également ce bracelet.

Il pense que l'avantage de Sauvie qui est d'alerter les parents des victimes, peut dans la majorité des cas d'accidents sauver des vies.

" Ayant servi dans les hôpitaux à Ouagadougou et dans les villes périphériques, nous nous rendons compte que quand beaucoup de patients arrivent, on recherche leurs parents en vain. Mais, avec Sauvie, on aura des gens qui vont s'occuper du patient et acheter ses médicaments pour qu'on puisse le prendre en charge ", soutient Arsène Ouédraogo.

18 529 cas d'accidents en 2021

Selon l'Office national de sécurité routière (ONASER), entre les mois de janvier et novembre 2021, le Burkina Faso a enregistré 18 529 cas d'accidents avec 956 personnes tuées et 11 331 blessées.

Pour le président de la Fédération des associations pour la promotion de la sécurité routière au Burkina Faso (FAPSER-BF), Léopold Kaboré, le bracelet Sauvie apporte une réponse aux conséquences de l'insécurité routière vécue au quotidien, surtout qu'il permet d'informer en temps réel un proche d'une personne en difficultés.

" Un accident de la circulation peut arriver à tout moment. Si vous n'avez pas de ressources ou un téléphone à côté pour joindre vos proches et que vous êtes emmenés aux urgences par exemple, vous pouvez perdre la vie par manque de kits de premiers soins ou de prise en charge adéquate ", déplore-t-il.Si Sangoun Diolompo, point focal sécurité routière du ministère de la Santé, reconnait que le bracelet digital peut contribuer à sauver des vies, il estime que les acteurs doivent être suffisamment informés sur ses fonctionnalités et que les utilisateurs le portent en permanence de manière visible.

Au regard de l'engouement que suscite Sauvie, sa conceptrice envisage d'intégrer d'autres fonctionnalités de géolocalisation pour retrouver les enfants perdus, les personnes disparues notamment des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

Références

[1] Code à réponse rapide