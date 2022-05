Gabon: Population mondiale - L'UNFPA Gabon lance le rapport 2022 à Libreville

La capitale gabonaise a abrité récemment, la cérémonie de lancement du Rapport sur l'état de la Population mondiale 2022 en présence des Représentants du système des Nations Unies, des Institutions de la République Gabonaise, et des membres du gouvernement et de la société civile. Intitulé " Comprendre l'imperceptible : agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles ", ce rapport alerte sur les graves conséquences de cette crise des droits fondamentaux pour les sociétés, pour les femmes et les filles, et pour la santé mondiale.

Le 9 mai dernier à l'Hôtel Boulevard, ils ont été nombreux à découvrir le rapport sur l'état de la population mondiale en 2022. L'État de la population mondiale est un rapport annuel phare de l'UNFPA. Publié chaque année depuis 1978, il met en lumière les questions émergentes dans le domaine de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction, les porte à la connaissance du grand public et s'intéresse aux défis et aux perspectives qu'elles représentent pour le développement international.

Pour l'édition 2022, " Ce rapport tire la sonnette d'alarme. Le nombre effarant de grossesses non intentionnelles prouve l'incapacité de la communauté internationale à garantir le respect des droits fondamentaux des femmes et des filles ", explique le Dr Natalia Kanem, Directrice exécutive de l'UNFPA.

" Pour les femmes concernées, le choix de porter la vie, susceptible de bouleverser durablement leur existence, n'en est pas véritablement un. En confiant directement aux femmes et aux filles le pouvoir de prendre cette décision absolument primordiale, la société peut faire de la maternité une aspiration et non une fatalité. "

Par ailleurs, Dr. Savina AMM ASSARI, Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies au Gabon a indiqué dans son propos circonstanciel que " le rapport du Fonds des Nations Unies pour la Population sur l'état de la population mondiale 2022 révèle qu'à l'heure actuelle, dans les pays pour lesquels nous disposons des données, près d'un quart des femmes ne sont pas en mesure de refuser une relation sexuelle ni de prendre des décisions concernant leur santé ".

Avant d'ajouter que près de la moitié des grossesses à travers le monde, près de la moitié, soit 121 millions par an sont des grossesses non intentionnelles. " Face à une grossesse non désirée, les femmes et les filles s'efforcent de composer avec une situation qu'elles n'ont pas délibérément choisie, à un moment qu'elles n'ont pas choisi, dans des conditions qu'elles n'ont pas choisies, voire avec un partenaire qu'elles n'ont pas choisi ".

Procédant à l'ouverture des travaux, Dr. Guy Patrick OBIANG NDONG, ministre de la Santé et des Affaires sociales a souligné l'intérêt d'entretenir des campagnes de sensibilisation dans les établissements pour prévenir les grossesses non désirées. Il a également saisi cette occasion pour rappeler les efforts des plus hautes autorités de la République dans la protection des femmes et des filles, et la promotion de l'égalité des genres.

S'en est suivi la présentation du rapport état de la population mondiale 2022 par Octavie AVOME de l'UNFPA Gabon. Le présent rapport soulève avant tout des questions engagées et dérangeantes sur la valorisation des femmes et des filles dans le monde au-delà de leurs capacités reproductives.

Afin de reconnaître pleinement leur valeur et de leur permettre de participer activement à la vie de la société, nous devrons veiller à ce qu'elles disposent des outils, des informations et des capacités nécessaires pour prendre des décisions fondamentales de manière autonome.

A côté de cette présentation, plusieurs thématiques ont été abordées au cours de cette journée dans les panels, entre autres : " Dividende démographique : facteur d'employabilité des jeunes. Echanges et discussions " ; " Genre : la loi spécifique VBG et ses implications. Aspects religieux de la SSR et du genre. Echanges et discussions ".

Lors de son mot de clôture, Dr. Agathe LAWSON, Représentant Résident a.i. de l'UNFPA au Gabon s'est focalisé sur la situation de la santé sexuelle et reproductive dans notre pays. Selon ses propos, on peut apprendre que " le ratio de mortalité maternelle est de 316 décès pour 100 000 naissances vivantes ; 28% des adolescents de 15 à 19 ans, ont déjà eu une naissance ou sont enceintes pour la première fois ; le taux de prévalence contraceptive moderne chez toutes les femmes de 15 à 49 ans, est de 24% ; les besoins non satisfaits en planification familiale chez les femmes de 15 à 19 ans en union sont de 44,4% ; la prévalence du VIH chez les 15 à 49 ans, est de 4,1% ; 46,2% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des violences de la part de leur partenaire ; le pourcentage de filles de 25 à 49 ans, mariées avant l'âge de 15 ans, est de 8%.

Pour le Représentant Résident de l'UNFPA au Gabon, " ces chiffres nous montrent que de nombreux efforts ont été accomplis mais beaucoup reste à faire. Bâtir un monde où chaque grossesse est désirée. Cet objectif est un pilier central de la mission du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). C'est le 1er avril 2022 à Dakar au Sénégal, que le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) a procédé au lancement mondial officiel du rapport sur l'état de la population mondiale 2022 en présence de la Directrice Exécutive de l'UNFPA, Dr. Natalia Kanem.