Congo-Kinshasa: Procès Chebeya/Bazana - Christian Ngoy Kenga Kenga écope de la peine de mort

L'ancien commandant du bataillon Simba de la police nationale et commissaire supérieur, Christian Ngoy Kenga Kenga écope de la peine de mort pour assassinat, désertion, détournement d'armes et munitions de guerre. Il est destitué de la police. Le verdict est tombé ce mercredi 11 mai dans le procès du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana à la Haute Cour militaire à Kinshasa.

Par ailleurs, le policier Jacques Mugabo, l'un des exécutants, a écopé de 12 ans de prison avec des circonstances atténuantes pour assassinat. Cette peine est assortie d'une sureté de 10 ans. Il est aussi destitué de la police.

Pour désertion simple dont il avait été accusé, Paul Mwilambwe qui a détaillé le film de ce double crime, est simplement acquitté.

En faveur des parties civiles Chebeya, Bazana, VSV et RENADHOC, la Haute Cour militaire a sanctionné Christian Kenga et Mugabo, en solidarité avec l'Etat congolais, civilement responsable. Ils sont condamnés à réparer le préjudice causé aux parties civiles par le paiement des montants initialement fixés par l'arrêt de la Haute Cour le 17 septembre 2015, soit plus de 600 000 dollars.

Au premier degré, Mwilambwe, Kenga et Mugabo avaient été condamnés à la peine capitale. Au procès en réouverture, seul Paul Mwilambwe s'en est ainsi tiré sans aucune charge.

L'arrêt de la Cour a reconnu que le général Zelwa Djadjidja avait attribué en 2010 sa concession à l'inhumation de Bazana. Cette version a réconforté les parties civiles pour le prochain round du procès Chebeya-Bazana.