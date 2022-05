Togo: Cette invitation particulière des FDR au gouvernement et à Faure Gnassingbé

L'attaque terroriste contre les FDS (Forces de Défense et de Sécurité) en position à Kpinkankandi dans la préfecture de Kpendjal par des individus armés, faisant 8 morts, 13 blessés et des dégâts matériels, ne laisse pas indifférents les politiques. Entre autres partis politiques à réagir promptement, il y a le parti de l'opposition togolaise, les FDR (Forces Démocratiques pour la République) de Me Paul Dodji Apévon.

Si le parti dit " condamner avec force cette attaque lâche et barbare menée par des gens sans foi ni loi ", il formule une invitation particulière à l'exécutif togolais. " Le parti FDR exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures utiles nécessaires pour protéger notre pays contre ce fléau qui sème la terreur et la désolation dans les familles ". Et poursuit-il dans un communiqué rendu public à cet effet,

Cette formation de l'opposition togolaise " demande au gouvernement de créer les conditions de solidarité et de mobilisation nationales pour mettre hors d'état de nuire les groupes armés, en recherchant des solutions appropriées aux diverses frustration et en accentuant la lutte contre la pauvreté qui constitue un terreau fertile pour le terrorisme et l'extrémisme ".

A noter que cette attaque terroriste est la deuxième essuyée par les Forces de Défense et de sécurité togolaises.