Congo-Brazzaville: Fortunes diverses pour les internationaux congolais à l'étranger

Les Léopards ne prendront certes pas part à la prochaine Coupe du monde de football au Qatar en cette année. Mais les joueurs terminent assez positivement la saison dans leurs clubs respectifs à l'étranger.

Le défenseur central et capitaine Chancel Mbemba Mangulu est champion du Portugal de la saison 2021-2022 avec le FC Porto, après la victoire le week-end dernier face à Benfica de Lisbonne par un but à zéro. C'est le 30e titre de Porto et le deuxième de Chancel Mbemba avec cette équipe. Pour sa part, le milieu récupérateur Samuel Moutoussamy a remporté la 105e édition de la Coupe de France avec le FC Nantes, vainqueur en finale de l'OGC Nice par un but à zéro.

Titulaire, l'international congolais a été précieux dans la récupération, jouant toute la rencontre. C'est le premier trophée de sa carrière, étant du coup le premier international congolais à remporter la Coupe de France. Grâce à ce sacre, le FC Nantes, entraîné par Antoine Kombouaré et actuel 9e de la Ligue 1 française, prendra part à la phase des poules de l'UEFA Europa League la saison prochaine. L'on rappelle que Jonathan Bolingi est champion du Thaïlande avec Burinam Utd

Elia et Malango, auteurs des doublés...

La fin de saison est également assez positive pour Meschak Elia, auteur d'un doublé le week-end dernier avec Young Boys de Berne face à Saint Gallen à l'occasion de la 34e journée de la Super League, la D1 Suisse. Young boys l'a emporté par quatre buts à un, et l'ailier international congolais a été buteur à la 7e et 69e mn. Ce sont ses 5e et 6e buts en championnat, totalisant huit buts toutes compétitions confondues. BSC Young Boys occupe la deuxième place au classement avec 56 points, derrière le FC Bâle (57 points).

Son coéquipier en équipe nationale, Ben Malango, a été l'artisan du succès de son équipe, Al Sharjah, face à Al Whada, par deux buts à un, à la 22e journée du championnat des Emirats arabes unis. Décisif, Ben Malango a marqué à la 38e et 45e mn de jeu. Il a désormais un total de six buts en championnat alors que Al Sharjah se retrouve à la 4e position avec 45 points.

L'autre buteur congolais du week-end dernier, c'est Yoane Wissa. Il a participé à la large victoire de trois buts à zéro de Brentford City sur Southamption en Premier League anglaise. L'international congolais a marqué à la 14e mn son sixième but dans l'élite du football anglais, son neuvième but toutes compétitions confondues. Promu en Premier League, Brentford est 12e au classement avec 43 points, quasiment assuré de son maintien.

Kebano prolonge à Fulham...

Champion de la Championship (D2 Anglaise) avec Fulham, Neeskens Kebano sera le deuxième Léopard cette année en Premier League avec Yoane Wissa, alors que Watford d'Edo Kayembe est pratiquement relégué en Championship, et en attendant la décision d'autres binationaux comme Tanganga, Bissaka, Ngakia, etc. L'ancien joueur du PSG et Caen en France, Charleroi et Genk en Belgique a donc prolongé son contrat avec Fulham jusqu'en 2023, signe du travail appréciable abattu tout au long de la saison. Neeskens Kebano a été auteur de neuf buts et sept passes en 44 matches avec Fulham. Il sera à sa deuxième expérience en Premier League avec Fulham.