Afrique: Chan 2023 - Otis Ngoma présélectionne 49 Léopards locaux pour un tournoi en Algérie

Récemment désigné sélectionneur des Léopards locaux de la République démocratique du Congo (RDC), Otis Ngoma Kondi dispose déjà d'une mouture de quarante-neuf joueurs retenus dans la présélection pour un tournoi amical international en Algérie, en guise de préparation des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations (Chan).

Le nouveau sélectionneur national des Léopards A' -communément appelés les locaux- de la RDC a publié une liste de quarante-neuf joueurs présélectionnés pour le stage de préparation, du 30 mai au 14 juin en Algérie, assorti d'une participation à un tournoi international organisé par le pays hôte. La Fédération congolaise de football association avait répondu favorablement à l'invitation de la Fédération algérienne de football pour la présence des Léopards locaux à ce tournoi. Notons-le, l'Algérie accueillera la 7e édition du Chan en janvier 2023, compétition de la Confédération africaine de football réservée aux sélections nationales africaines composées des joueurs évoluant dans leurs pays respectifs.

Les Léopards locaux sont donc déjà à pied d'œuvre pour préparer cette compétition dont les éliminatoires démarrent en juillet prochain. Le tournoi auquel prendront part quatre pays va ainsi permettre au nouveau sélectionneur Otis Ngoma Kondi de former son équipe. L'on apprend que le gouvernement vient de trouver une solution pour la suite du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) interrompu depuis plus de deux mois à cause des difficultés de transport.

Les quarante-neuf joueurs présélectionnés sont donc les gardiens de but Pululu Archimede (FC Renaissance du Congo), Lomboto Hervé (Daring Club Motema Pembe -Dcmp-), Mukawa Yves (FC Lupopo), Siadi Baggio (TP Mazembe), Mubobo Israel (CS Don Bosco), Lunanga Jackson (AS Dauphin Noir). Les défenseurs sont Kabeya Mulunda (Sanga Balende), Masengo Godet (TP Mazembe), Ebuela Ehebelo (AS Maniema Union), Issama Mpeko (TP Mazembe), Boka Issaka (FC Lupopo), Luzolo Sita (TP Mazembe), Mangindula Henock (Dcmp), Simete Taboria (AS Maniema Union), Ikoyo Iyembe (Dcmp), Lita Demani (FC Lupopo), Mundeko Kevin (TP Mazembe), Tshimanga Tshilembi (JS Groupe Bazano), Lombangi Junior (CS Don Bosco), Kambo Alife (FC Renaissance du Congo), Mwimba Isala (AC Rangers).

Les milieux de terrain appelés en présélection s'appellent Jonathan Mokonzi(FC Lupopo), Gesimo Michée (AS Dauphins noirs), Christian Nsundi (DCMP), Peter Mutumosi (V.Club), Wango Mbabu (AS Maniema Union), Michée Mika (FC Lupopo), Soze Zemanga (TP Mazembe), Kikassa Wamba (V.Club), Massamba Kiese (FC Lupopo), Mukoko Tonombe (TP Mazembe), Masasi Obenza (TP Mazembe), Glody Likonza (TP Mazembe), Charve Onoya (AS Maniema Union), Mpia Nzengeli Maxi (AS Maniema Union).

Enfin, les attaquants présélectionnes sont Philippe Kinzumbi (TP Mazembe), Lilepo Makabi (V.Club), Ngimbi Mvumbi (TP Mazembe), Exaucé Ntumba (US Tshinkunku), Bukasa Bukasa (Sanga Balende), Prince Tshal Musans (FC Lubumbashi Sport), Katulondi Katy (Dcmp), Adam Bossu Nzali (TP Mazembe), Jephté Kitambala Bola (TP Mazembe), Zoé Sapu (FC Lupopo), Obed Mayamba (V.Club), Ricky Tulengi Sindani (AS Maniema Union), Jérémie Mbuyi (AS V.Club), et Jean-Marc Makusu Mundele (FC Lupopo).