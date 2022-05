Maroc: Lutte anti-terroriste - Le Maroc déploie, conformément à la Vision Royale, une stratégie "efficace, multidimensionnelle et holistique" (M. Bourita)

Marrakech — Le Maroc déploie, conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une stratégie "efficace, multidimensionnelle et holistique" en matière de lutte anti-terroriste, a affirmé, mercredi à Marrakech, le ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, M. Nasser Bourita.

Depuis les attentats terroristes de Casablanca du 16 mai 2003, "le Royaume du Maroc, conformément à la Vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a mis en place une stratégie efficace, multidimensionnelle et holistique de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent", a indiqué M. Bourita à l'ouverture des travaux de la réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech.

"Plus de 210 cellules terroristes ont pu être démantelées par le Maroc depuis 2002 à la faveur de cette stratégie", s'est félicité le ministre.

M. Bourita a également mis en exergue les meilleures pratiques mises en œuvre par les services de sécurité marocains, outre "l'approche remarquable du Royaume dans le domaine de la déradicalisation", soulignant l'engagement de longue date du Maroc envers les pays frères africains confrontés à la menace croissante du terrorisme.

L'approche marocaine en matière de lutte anti-terroriste "reflète une profonde conviction quant à la capacité de l'Afrique à inverser la tendance, comme l'a souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI devant le 29ème Sommet de l'Union Africaine en assurant que "Nous avons toujours été convaincus que l'Afrique peut transformer ses défis en authentique potentiel de développement et de stabilité", a-t-il soutenu.

Cette première réunion ministérielle de la Coalition mondiale contre Daech en Afrique se tient à l'invitation conjointe du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Etranger et du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken.

La réunion, qui décortique les défis imposés par le terrorisme sous toutes ses formes et le repositionnement de Daech en Afrique, passera en revue les actions entreprises en termes d'efforts de stabilisation dans les zones précédemment impactées par Daech, dans le domaine de la communication stratégique contre la propagande de radicalisation de ce groupe terroriste et de ses affiliés, et la lutte contre les combattants terroristes étrangers.

L'accueil par le Maroc de cet événement international reflète la confiance dont jouit l'approche singulière mise en œuvre par le Royaume sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI en matière de lutte contre le terrorisme.

Ce conclave confirme aussi la ferme détermination du Maroc à coordonner étroitement avec ses partenaires pour éradiquer la menace émanant de Daech, qui vise la sécurité et la stabilité régionales et ainsi lutter contre les sources du terrorisme et de l'extrémisme dans le continent.