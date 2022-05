Algérie: Les facilités accordées par l'Etat à l'origine de l'augmentation du nombre des exportateurs

Mostaganem — Le président de l'Association nationale des exportateurs algériens, Ali Bey Naceri a affirmé que les facilités accordées par l'Etat aux opérations d'exportation hors hydrocarbures ont permis l'augmentation du nombre des exportateurs à travers le pays.

Dans une déclaration à l'APS en marge de la deuxième édition du salon régional de l'exportation du produit local, clôturé mercredi à Mostaganem, M. Bey Naceri a indiqué que le nombre des exportateurs en 2010 était de 475 opérateurs, avant de passer en 2020 à 1.200 et d'atteindre en 2021 et cette année entre 1.300 et 1.400 exportateurs.

Pour M. Bey Naceri, cette augmentation du nombre d'exportateurs algériens s'explique par les facilités accordées par l'Etat aux opérations d'exportation hors hydrocarbures, qui se sont multipliées de plus de 100%, l'an dernier.

"L'exportation est devenue une réalité, après ce pas géant réalisé grâce à l'entrée en lice d'un grand nombre de nouveaux produits dans ce domaine, à l'instar des produits ferreux et des matériaux de construction (Clinker)", a encore déclaré le président de l'Association nationale des exportateurs algériens.

Après s'être félicité de la tenue de la deuxième édition du Salon régional de l'exportation du produit local, en raison du nombre élevé des opérateurs économiques qui y ont pris part et de la diversité de leurs produits, il a mis en exergue les capacités de la wilaya de Mostaganem à soutenir les exportations nationales hors hydrocarbures cette année, à travers son port commercial, notamment dans le domaine des produits ferreux (objectif d'exportation de 1 milliard de dollars), ainsi que le Clinker de ciment.

Cette manifestation économique de trois jours, organisée par la Chambre de commerce et de l'industrie "Dhahra" en coordination avec la direction de wilaya du commerce et de la promotion des exportations, sous l'égide du ministère du secteur et la wilaya, a vu la participation de 65 exposants de Mostaganem et des wilayas limitrophes activant dans la production, la sous-traitance, la logistique, les assurances et l'exportation, en plus d'établissements bancaires et des dispositifs finançant la création de startups.