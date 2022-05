Algérie: Arkab reçoit le SG de l'Union arabe du fer et de l'acier

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu, mercredi à Alger, le Secrétaire général de l'Union arabe du Fer et de l'Acier (UAFA), l'Algérien Kamel Djoudi avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer la coopération entre les entreprises algériennes et son instance, a indiqué un communiqué du ministère.

Tenue au siège du ministère de l'Energie en présence du PDG du Groupe industriel minier Manadjim Eldjazair (MANAL), la rencontre a permis de passer en revue les principales activités de l'UAFA ainsi que l'état et les perspectives de l'industrie du fer et de l'acier à l'échelle arabe et internationale, a précisé le communiqué.

Le ministre du secteur a proposé à ce que l'Algérie soit représentée au conseil d'administration de l'UAFA par le Groupe industriel minier Manadjim Eldjazair (MANAL), a ajouté le document.

Mettant en exergue les efforts de l'UAFA en matière d'intégration des industries arabes de fer et d'acier, affirmant que l'Algérie était en cours de développer de mégaprojets industriels ayant pour objectif la valorisation des ressources minières locales structurelles à l'image du projet de valorisation de la mine de fer de Gara Djbilet en vue de garantir l'approvisionnement et le développement de cette industrie en Algérie, d'après la même source.

Le ministre de l'Energie a insisté également sur l'importance d'échanger les expériences et de développer les ressources humaines pour couvrir les besoins pressants notamment en matière de formation.

A rappeler que l'UAFA était une organisation arabe non-gouvernementale relevant du Conseil de l'union économique de la Ligue arabe dont le siège permanent du secrétariat général est à Alger.