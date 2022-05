Algérie: Une centaine d'exposants aux journées techniques sur la fabrication mécanique à Hassi-Messaoud

- Une centaine d'exposants prennent part aux journées techniques dédiées à la fabrication mécanique et l'usinage des pièces de rechange, ouvertes mercredi à Hassi-Messaoud (80 km au Sud-est d'Ouargla), à l'initiative du groupe Sonatrach.

Il s'agit de professionnels du secteur des hydrocarbures, dont des entreprises nationales publiques et privées versées dans des domaines ayant un rapport notamment avec l'industrie, la maintenance industrielle, la mécanique, la fabrication de pièces, les équipements et les machines outils, en plus de l'ingénierie, l'étude technique et la recherche scientifique.

Diverses PME activant dans le segment de la sous-traitance sont aussi présentes, aux cotés de certaines entreprises placées sous l'autorité du ministère de la Défense nationale et de grandes filiales du groupe pétro-gazier Sonatrach, à l'instar de l'Entreprise nationale de forage (ENAFOR), l'Entreprise nationale des services aux puits (ENSP), l'Entreprise nationale de géophysique (ENAGEO) et la Société de maintenance industrielle d'Arzew (SOMIZ).

Cet événement économique, qu'abrite la base de vie Irara de Sonatrach, s'inscrit dans le cadre de la mise en place de la politique de développement du contenu local et d'intégration nationale, et ce dans le but de contribuer à dynamiser le tissu industriel, notamment par le renforcement des capacités nationales de production de biens et de services et l'émergence de nouvelles entreprises algériennes créatrices de richesse, a-t-on signalé lors de la séance d'ouverture animée par des cadres de Sonatrach et des représentants de différents organismes et entreprises.

"C'est une occasion qui offre aux participants une opportunité d'exposer leurs produits et services, en plus d'établir un rapprochement entre les professionnels, en application des orientations des pouvoirs publics concernant la promotion du produit local et le développement des compétences algériennes, et ce afin de réduire la facture d'importation", a affirmé Mohamed Slimani, vice-président du groupe Sonatrach, chargé de l'activité exploration et production.

Une série de conférences s'articulant autour des techniques de fabrication mécanique et de l'usinage des pièces, sont au programme de cette rencontre de deux jours visant, selon les organisateurs, à contribuer à la dynamique de développement de l'économie nationale à travers la contribution au renforcement des capacités nationales de production de biens et services pour répondre au mieux et de manière efficiente aux besoins du groupe Sonatrach.

La rencontre est aussi pour les participants une bonne opportunité pour exposer leur produits et savoir-faire, échanger leurs expériences et conclure des contrats de partenariat, selon les organisateurs.