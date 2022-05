Cote d'Ivoire: Célébration de ses 15 ans de carrière - Shaoleen annonce un show haut en couleurs et en sons

Le 14 mai à la salle François Lougah du Palais de la culture, à Treichville, l'artiste Shaoleen compte bien inscrire son nom en lettres d'Or sur la prestigieuse liste des artistes qui ont enflammé cet espace culturel. Le prétexte trouvé est la célébration de ses 15 ans de carrière. Transfuge du groupe Konty Dj, lancé au-devant de la scène en 2007 avec la chanson "Tatou Chipeur", qui généra le très populaire refrain "Chipeur, arrête de chiper", Shaoleen mène après cette aventure une carrière solo ponctuée par un album et plusieurs singles. DJ et adepte du Couper-décaler à ses débuts, Shaoleen a affûté son art et s'est vite transformé en artiste de variété dont les titres à succès surfent entre afro-zouk et afrobeat.

Aujourd'hui, il est cité parmi les meilleures voix de Côte d'Ivoire. " L'objectif général de cette fête est d'exprimer mes remerciements et traduire ma reconnaissance à toutes ces belles âmes qui ont contribué à me propulser au-devant de la scène musicale. Ce sera aussi une occasion pour moi de laisser le public me découvrir dans toute ma dimension artistique et de lever le voile sur les perspectives nouvelles de ma carrière ", a confié l'artiste qui nous a rendu visite à la rédaction le 10 mai.

Le show du 14 mai sera un résumé des sorties personnelles de Shaoleen et des deux albums réalisés avec Konty DJ. On peut donc s'attendre à une vingtaine de titres qu'il proposera à ses fans. " Nous allons essayer d'égrainer un chapelet de chants depuis l'époque de Konty DJ jusqu'à ma carrière solo. Ce sera un spectacle haut en couleurs et en sons avec beaucoup de surprises. Pour moi, le défi est de taille et je m'en remets à Dieu qui m'a toujours soutenu. Si j'ai l'Éternel des armées avec moi, c'est que je pourrai surmonter toute difficulté ", a affirmé le chanteur.

L'une des surprises dévoilées est le plaisir de retrouver, le temps du concert, le groupe Konty DJ réunifié. Saholeen partagera le podium avec ses "frères" Chipper et Valère avec qui il a commencé cette aventure musicale. En plus des membres de son groupe d'origine, certains chanteurs avec qui il a déjà collaboré seront aussi de la partie. On peut donc déjà présager d'un beau spectacle qui fera date dans le showbiz ivoirien.