Cote d'Ivoire: Prochaines échéances électorales - Le Pr Mariatou Koné met en mission les militants du RHDP de Boundiali

Dans le cadre de sa restructuration, une mission du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) conduite par Dely Mamadou séjourné depuis le 8 mai et ce, jusqu'au 12 mai 2022, à Boundiali.

Au ours de cette mission d'évaluation et de vérification des fichiers des structures locales du Rhdp, le Professeur Mariatou Koné, Ministre de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, cadre du Rassemblement des houphouétistes a mis en mission les militants de son parti pour les futures échéances électorales.

Cette mission a consisté à informer les militantes et militants du Rhdp de la circonscription de Boundiali, sur les nouvelles orientations du parti et sur l'opération d'identification et les différents découpages politiques .

Il faut noter que le lancement de cette opération a eu lieu le dimanche 08 mai 2022, au Centre Culturel de Boundiali. C'était en présence de la première responsable de la Commune, la Ministre Mariatou Koné, par ailleurs membre du directoire du Rhdp.

Profitant de l'occasion, elle a rendu un vibrant hommage au Président Alassane Ouattara pour son leadership et sa vision.