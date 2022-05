Cote d'Ivoire: COP15 - Le secteur privé explore les opportunités de la finance verte

" Quelles stratégies de mobilisation de la finance verte pour le développement économique de la Côte d'Ivoire? ". Cette problématique était au centre du Business Forum qui a réuni, hier, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, les acteurs du secteur privé, précisément les Pme et les grandes entreprises. Ce, dans le cadre de la 15e session de la Conférence des Parties (Cop 15) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. Cette conférence a été organisée à l'initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, en partenariat avec le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire (Cepici).

L'objectif de cette lucarne dédiée au monde des affaires vise à explorer les opportunités qu'offre la finance verte. Présidant l'ouverture de ce forum, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des Pme, Diarrassouba Souleymane, a exprimé sa gratitude à l'ensemble des experts qui se sont mobilisés pour la tenue de cette importante plateforme d'échanges afin de contribuer à la réflexion sur la manière dont la finance verte peut aider à financer les grands projets d'investissement comme ceux du Pnd 2021-2025 d'une part; et la méthodologie à adopter par le secteur privé ivoirien, pour mobiliser les ressources de la finance verte d'autre part.

Le ministre Diarrassouba Souleymane a invité les acteurs du secteur privé et particulièrement les Pme et les grandes entreprises à jouer leur partition dans cette transition écologique, dans la mesure où elles occupent une place prépondérante dans la création d'emplois et de richesses. " En Côte d'Ivoire, le Plan National de Développement (Pnd 2021-2025) d'un montant de 59 000 milliards Fcfa prévoit de renforcer la compétitivité de l'économie et de soutenir le développement durable à travers son Pilier 5 intitulé " Développement régional équilibré, préservation de l'environnement et lutte contre le changement climatique". Avec une contribution d'environ 75% attendue du secteur privé dans la mise en œuvre de ce Plan, la mobilisation des capacités, de l'expertise et des investissements de ce secteur dans les projets climatiques est plus que nécessaire ", a affirmé le ministre.

Parmi les panélistes, Solange Amichia, directrice générale du Cepici, s'est prononcée sur le thème : " Quels financements verts pour accompagner la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du Plan national de développement (Pnd 2021-2025) ".Selon la patronne du Cepici, son institution a pour mission d'accompagner les investisseurs et les porteurs de projets. " Nous avons beaucoup de porteurs de projets verts dans le domaine de l'agriculture, du recyclage dont il faut faire la promotion. Il faut mobiliser les fonds verts déjà disponibles pour financer les projets.

Les projets des Pme doivent être structurés ", a déclaré Solange Amichia. Et d'ajouter que sa structure est engagée dans l'accompagnement et le coaching des porteurs de projets afin de les mettre en relation avec les investisseurs. " Le nouveau code d'investissement en 2018 prend en compte le développement durable (...). A l'Issue de la Cop 15, le programme héritage sera édité. C'est un document dans lequel des bailleurs de fonds ont décidé de