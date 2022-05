Cote d'Ivoire: Projet Oi-ren/Liane2 - La politique de restitution, de consolidation et des propositions de modèles de structuration examinée

Un atelier de restitution et de consolidation sur la validation des propositions de modèles de structuration a réuni, du 5 au 6 mai 2022, les experts, les chefs de délégations régionales à la Conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest (Cerao) à Cocody les deux plateaux à Abidjan. Et ce, pour valider les modèles de réorganisation et de restructuration proposés par le consultant en diagnostic participatif.

Organisé par l'Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles (Oi-ren), en collaboration avec Leadership et initiative des acteurs non étatiques (Liane2), et l'appui technique et financier de l'Union européenne (Ue). A travers cet atelier, l'Oi-ren veut ainsi, contribuer à redynamiser les capacités des acteurs sur le processus de réforme, de mise en œuvre et de suivi de la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire.

Selon Issouf Doumbia, président de l'Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles, l'objectif de cette rencontre vise à valider les modèles de réorganisation et de restructuration proposés par le consultant en diagnostic participatif. Il s'est agi d'une meilleure structuration, de stratégique, de communication et de mobilisation afin d'être efficace et compétitif. A l'en croire contribuer au renforcement des capacités pour une participation plus efficace, plus représentative, plus professionnelle et plus active de la société civile, notamment les délégations régionales aux processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques, programmes et initiatives nationaux du secteur forestier en Côte d'Ivoire.

Pour lui, l'une des priorités de l'activité de ce projet est d'organiser des ateliers de renforcement de capacités de son bureau exécutif, ses groupes thématiques et ses délégations régionales afin de les rendre plus dynamiques dans leur participation en matière de la gestion et de gouvernance forestière.

Pour sa part Kouadio Sylviane, chef de projet Oi-ren/Liane2, elle a indiqué que le projet accompagne la société civile pour une participation plus professionnelle, structurée, engagée et faire un plaidoyer dans la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire. Il est financé par l'Union européenne (Ue) à hauteur de 24 millions 900 mille FCfa sur une période de douze mois (avril 2021 à mai 2022).

L'Observatoire ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles, il faut le rappeler, est une plateforme de la société civile engagée, de façon générale, dans la protection de l'environnement et la défense des droits de l'homme. Il a déjà mené beaucoup d'action, notamment la règlementation du code forestier et son application.